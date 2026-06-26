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Hallan muerto a Yimvert Berroterán, futbolista que desapareció tras el terremoto en Venezuela

El fútbol venezolano está de luto tras la trágica muerte de Yimvert Berroterán, joven mediocampista de 18 años y promesa de la selección Sub-20.

Luis Blancas
Hallan fallecido a Yimvert Berroterán, futbolista que desapareció tras el terremoto en Venezuela
Hallan fallecido a Yimvert Berroterán, futbolista que desapareció tras el terremoto en Venezuela | Foto: FVF
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El fútbol venezolano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años que integraba el proceso de la selección Sub-20 y era considerado una de las mayores promesas del país. El joven permanecía desaparecido luego de los terremotos que afectaron varias regiones de Venezuela y este viernes su muerte fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol.

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Hallan fallecido a Yimvert Berroterán, futbolista que desapareció tras el terremoto en Venezuela

A través de un comunicado oficial, la FVF expresó su pesar por la partida del futbolista. "Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha", señaló la institución. Además, extendió sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este difícil momento.

La FVF confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán tras el terremoto en Venezuela

La FVF confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán tras el terremoto en Venezuela

La tragedia también mantiene en vilo al deporte venezolano debido a que continúan las labores de búsqueda de otros futbolistas desaparecidos, entre ellos Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, cuyos familiares siguen esperando noticias sobre su paradero.

La muerte de Berroterán se suma a la del juvenil Víctor Andrés Palacios Ledezma, de apenas 14 años e integrante de las divisiones menores del Club Sport San Agustín, una pérdida que profundiza el dolor que atraviesa el fútbol venezolano en medio de esta tragedia nacional.

¿Quién era Yimvert Berroterán, promesa de la selección venezolana?

Berroterán era uno de los jugadores con mayor proyección dentro del fútbol venezolano gracias a su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en el mediocampo. En la selección Sub-17 disputó 17 encuentros oficiales y marcó tres goles, mientras que con UCV FC ya había debutado en la máxima categoría, acumulando tres apariciones como profesional.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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