España vs Austria EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde mirar y pronóstico del partido

España vs Austria se enfrentarán este jueves 2 de julio en un emocionante encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Roja quiere dar un paso hacia el título, mientras que los austriacos aspiran a tumbarse a una favorita. El partido se jugará en el SoFi Stadium desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por DirecTV Sports, DGO, Paramount Plus, RTVE La 1 y DAZN.

¿A qué hora juega España vs Austria?

Estos son los horarios para el inicio del partido de España vs Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Austria EN VIVO?

La transmisión del partido de España vs Austria podrá sintonizarse EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports. De igual forma, también estará disponible vía ONLINE por DGO y Paramount Plus para toda Sudamérica.

Previa del partido España vs Austria por dieciseisavos de final del Mundial 2026

España confirmó su candidatura al título tras completar una fase de grupos impecable, al terminar como líder del Grupo H y sin recibir goles. La victoria por 1-0 ante Uruguay extendió a 13 partidos su racha invicta y reforzó la confianza de un equipo que transmite mucha solidez.

España buscará reafirmar su condición de candidata al título

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a las eliminatorias con varias figuras en gran nivel, entre ellas Mikel Oyarzabal, protagonista en buena parte de los goles del torneo, además de Lamine Yamal, su principal figura. La principal preocupación pasa por las molestias físicas de Yéremy Pino y la baja confirmada de Nico Williams.

Austria, por su parte, selló su clasificación tras un vibrante empate 3-3 frente a Argelia, aunque las dudas defensivas siguen siendo evidentes. El conjunto europeo buscará dar la sorpresa ante una de las favoritas, apoyándose en la experiencia y el olfato goleador de Marko Arnautović y Sabitzer.

Austria solo pudo sumar una victoria en el torneo, pero se ilusiona con dar el golpe

España vs Austria: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de España vs Austria, tendrás que estar atento a estos canales:

Perú: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 8, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

España vs Austria: pronóstico y apuestas

Cuota de apuestas España Empate Austria Betsson 1.33 5.15 11.00 Betano 1.36 5.30 10.00 Bet365 1.30 5.35 10.00 1xBet 1.36 5.44 10.60 Caliente 1.35 5.00 10.25 Stake 1.34 5.40 10.50

España vs Austria: alineaciones probables

Posible alineación de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Posible alineación de Austria: Schlager, Posch, Lienhart, David Alaba, Mwene; Seiwlad, Schlager, Schmid; Laimer, Sabitzer y Arnautovic.

¿Dónde juegan España vs Austria?

El partido de España vs Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a 70.000 espectadores.