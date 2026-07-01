Portugal vs. Croacia EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Mundial 2026: horario, canal y pronóstico

Se viene un partidazo de alto nivel entre las selecciones de Portugal y Croacia por la llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Toronto, de Canadá. Este choque se llevará a cabo el jueves 2 de julio a partir de las 18.00 hora peruana (23.00 horas GMT), con transmisión de América TV, DSports, DGO y Paramount+.

Portugal y Croacia se cruzan en un duelo con aroma a historia y jerarquía por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los portugueses llegan con sensaciones mixtas: avanzaron como segundos de su grupo tras igualar ante Colombia y dejar dudas en algunos pasajes del torneo, aunque mostraron todo su potencial ofensivo en el contundente 5-0 sobre Uzbekistán. Cristiano Ronaldo sigue siendo el gran referente de una selección que busca elevar su nivel cuando empieza la verdadera Copa del Mundo.

Del otro lado aparece una Croacia que vuelve a demostrar por qué es una selección incómoda en eliminatorias. Tras caer ante Inglaterra, reaccionó con victorias ajustadas para asegurar el segundo lugar de su grupo y mantener viva su reputación de equipo competitivo en duelos límite. El liderazgo y la experiencia de Luka Modrić vuelven a ser el eje de un conjunto que sabe sufrir y aprovechar los detalles.

En estadísticas recientes, Portugal llega con una sola victoria en fase de grupos, dos empates y seis goles convertidos, mientras Croacia construyó su clasificación desde la solidez y la capacidad de responder bajo presión. El duelo también promete un choque generacional y emocional entre dos selecciones que todavía sostienen a figuras históricas en el tramo final de sus carreras.

Las expectativas apuntan a un encuentro cerrado, de posesión portuguesa contra resistencia croata, donde un detalle puede definir el boleto a octavos. En el papel, Portugal parte con ligero favoritismo por profundidad de plantel, pero Croacia ya demostró demasiadas veces que no necesita dominar para competir. Toronto se prepara para una noche de Mundial que puede marcar el cierre de una era o el inicio de una nueva ilusión.

Portugal y Croacia afrontan un partidazo por dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Portugal vs. Croacia?

El partido entre Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 2 de julio en el Estadio Toronto, de Canadá. Ambos elencos son claros protagonistas del certamen de la FIFA, pero solo uno seguirá en carrera.

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia?

Este choque entre la escuadra lusa y croata inicia a partir de las 18.00 hora peruana (23.00 horas GMT). De igual manera, te presentamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 19.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 20.00 horas

España: 1.00 horas (viernes 3 de julio)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción del servicio de paga en DSports (antes DirecTV Sports).

Canales de transmisión para ver Portugal vs. Croacia

Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus.

Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric serán las figuras de este choque del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Portugal vs. Croacia

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Croacia: Dominik Livakovic, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina, Ivan Perisic y Ante Budimir.

Portugal vs. Croacia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorita para vencer a Croacia en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho ello, te presentamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PORTUGAL EMPATE CROACIA Betsson 1.82 3.55 4.90 Betano 1.85 3.65 4.75 Bet365 1.75 3.50 4.75 1XBet 1.81 3.69 5.19 Doradobet 1.88 3.50 4.70

Historial Portugal vs. Croacia: estadísticas del partido