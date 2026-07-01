¿A qué hora juega Portugal vs Croacia y dónde ver el partido de Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026?

La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, inicia su camino hacia los objetivos más altos en el Mundial 2026. El duelo de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia promete ser uno de los más atractivos de la fase, sobre todo por el enfrentamiento entre dos exfiguras del Real Madrid: Ronaldo y Luka Modrić.

Por su parte, Croacia, que ha logrado llegar a semifinales en las dos últimas ediciones, busca repetir su mejor rendimiento e incluso ilusionarse con alcanzar la final en esta nueva oportunidad.

¿A qué hora juega Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y Croacia está previsto desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Toronto. A continuación, los horarios en otros países del continente.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

México (CDMX): 5.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina y Uruguay: 8.00 p. m.

Estados Unidos (este, EDT): 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

Este partido se podrá seguir por la señal de América Televisión, así como por DSports, emisora que transmite todos los partidos. Además, vía streaming, se podrá ver por América TVGO y Paramount+.

Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+

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