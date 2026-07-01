- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Estados Unidos vs Bosnia
- Bélgica vs Senegal
- Inglaterra vs RD Congo
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Suiza vs Argelia EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026
Mira el partido entre Suiza vs. Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde Vancouver.
Desde el Estadio BC Place Vancouver, no te pierdas el partido entre las selecciones de Suiza vs. Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde las 22.00 horas (10.00 p. m.) de Lima, Perú. La transmisión será mediante la señal de DirecTV y, a continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos
Los europeos clasificaron primeros del Grupo B con 7 unidades, tras haber arrancado con un empate ante Qatar y luego victorias sobre Bosnia y la anfitriona Canadá. Por ello, son favoritos para avanzar a la siguiente ronda del campeonato más prestigioso de la FIFA.
Por su parte, la escuadra africana logró su boleto a esta instancia tras quedar tercero del Grupo J, donde perdió con Argentina, derrotó a Jordania y empató con Austria. Los argelinos quieren volver a estar en los octavos de final de una Copa del Mundo.
Suiza vs. Argelia: horarios del partido
- México y Costa Rica: 21.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 22.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 23.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 00.00 horas (del viernes 3)
¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026?
La transmisión del partido Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026, y todos los compromisos del certamen, estará a cargo de la cadena internacional DirecTV para Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
¿En qué canal ver Suiza vs. Argelia?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Costa Rica: Teletica y FOX
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Suiza vs. Argelia: posibles alineaciones
- Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.
- Argelia: Luca Zidane; Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi; Ibrahim Maza.
¿En qué estadio juega Suiza vs. Argelia?
El partido se llevará a cabo en el Estadio BC Place Vancouver, situado en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 54,500 espectadores.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00