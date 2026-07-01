Suiza vs Argelia EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Desde el Estadio BC Place Vancouver, no te pierdas el partido entre las selecciones de Suiza vs. Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde las 22.00 horas (10.00 p. m.) de Lima, Perú. La transmisión será mediante la señal de DirecTV y, a continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

Los europeos clasificaron primeros del Grupo B con 7 unidades, tras haber arrancado con un empate ante Qatar y luego victorias sobre Bosnia y la anfitriona Canadá. Por ello, son favoritos para avanzar a la siguiente ronda del campeonato más prestigioso de la FIFA.

Por su parte, la escuadra africana logró su boleto a esta instancia tras quedar tercero del Grupo J, donde perdió con Argentina, derrotó a Jordania y empató con Austria. Los argelinos quieren volver a estar en los octavos de final de una Copa del Mundo.

Suiza vs. Argelia: horarios del partido

México y Costa Rica: 21.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 22.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 23.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 00.00 horas (del viernes 3)

¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión del partido Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026, y todos los compromisos del certamen, estará a cargo de la cadena internacional DirecTV para Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

¿En qué canal ver Suiza vs. Argelia?

Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium

Costa Rica: Teletica y FOX

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Suiza vs. Argelia: posibles alineaciones

Suiza : Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.

: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo. Argelia: Luca Zidane; Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi; Ibrahim Maza.

¿En qué estadio juega Suiza vs. Argelia?

El partido se llevará a cabo en el Estadio BC Place Vancouver, situado en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 54,500 espectadores.