Inglaterra vs RD Congo EN VIVO por dieciseisavos del Mundial 2026: horario, canal y pronóstico

Todo va quedando listo para el duelo entre Inglaterra vs RD Congo en el Mercedes Benz Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho cotejo se llevará a cabo el miércoles 1 de julio a partir de las 11.00 hora peruana (16.00 horas GMT) con la transmisión de DSports, DGO y Paramount+.

El cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo promete una historia de contrastes. Inglaterra llega con el cartel de candidata y después de liderar su grupo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó mostrando orden defensivo y momentos de jerarquía ofensiva, pero todavía con la sensación de que tiene una marcha más por encontrar en fase eliminatoria.

Los ingleses construyeron su clasificación con números sólidos: promedian 2 goles por partido y apenas reciben 0,7, una señal de equilibrio entre ataque y contención. En sus últimos compromisos dejaron resultados que respaldan su favoritismo, incluyendo el triunfo ante Panamá y un empate trabajado frente a Ghana. La expectativa está puesta en que sus figuras den un paso adelante ahora que empieza el verdadero examen del torneo.

Del otro lado aparece una de las revelaciones del campeonato. RD Congo ha roto pronósticos y llega con una mezcla peligrosa de confianza y hambre competitiva. Los Leopardos lograron una clasificación histórica a esta ronda tras competir con personalidad, incluyendo un empate frente a Portugal y una remontada contundente sobre Uzbekistán. Con un promedio cercano a 1,3 goles por encuentro y una estructura táctica disciplinada, el conjunto africano ya demostró que sabe convivir con el papel de outsider.

Inglaterra y Congo se verán cara a cara en el Mercedes Benz Stadium.

¿Cuándo juega Inglaterra vs RD Congo?

El partido entre Inglaterra vs RD Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 1 de julio en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, Estados Unidos. Los leones quieren a como de lugar avanzar a la siguiente ronda y no se guardarán nada ante los africanos.

¿A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo?

Este choque de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra vs RD Congo inicia a partir de las 11.00 hora peruana (16.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 13.00 horas

España: 18.00 horas

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo?

La transmisión del partido entre Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Inglaterra vs RD Congo

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, RCN Television, ditu y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO e inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX One, FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Inglaterra y Congo van por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane.

RD Congo: Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku, Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

Inglaterra vs RD Congo: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Inglaterra se perfila como favorito para llevarse la victoria ante RD Congo en este duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho esto, te dejamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados: