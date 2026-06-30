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Partidos de HOY en el Mundial, miércoles 1 de julio: programación, resultados y dónde ver
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se jugarán este miércoles 1 de julio.
Este miércoles 1 de julio se jugarán otros tres encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, una de las grandes candidatas, se medirá ante la sorpresa República del Congo; luego, Bélgica jugará contra Senegal y en el último horario, el local Estados Unidos se medirá con Bosnia y Herzegovina. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Inglaterra vs RD Congo
|11.00 a. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Bélgica vs Senegal
|3.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|7.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs Orense
|5.00 p. m.
|Zapping Sports
|Delfín vs Emelec
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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