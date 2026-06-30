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Partidos de HOY en el Mundial, miércoles 1 de julio: programación, resultados y dónde ver

A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se jugarán este miércoles 1 de julio.

Gary Huaman
El miércoles 1 de julio se llevarán a cabo partidazos por los dieciseisavos de final del Mundial.
El miércoles 1 de julio se llevarán a cabo partidazos por los dieciseisavos de final del Mundial. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 1 de julio se jugarán otros tres encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, una de las grandes candidatas, se medirá ante la sorpresa República del Congo; luego, Bélgica jugará contra Senegal y en el último horario, el local Estados Unidos se medirá con Bosnia y Herzegovina. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Inglaterra vs RD Congo11.00 a. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Bélgica vs Senegal3.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina7.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs Orense5.00 p. m.Zapping Sports
Delfín vs Emelec7.00 p. m.Zapping Sports

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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