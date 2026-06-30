Partidos de HOY en el Mundial, miércoles 1 de julio: programación, resultados y dónde ver

Este miércoles 1 de julio se jugarán otros tres encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, una de las grandes candidatas, se medirá ante la sorpresa República del Congo; luego, Bélgica jugará contra Senegal y en el último horario, el local Estados Unidos se medirá con Bosnia y Herzegovina. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Inglaterra vs RD Congo 11.00 a. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Bélgica vs Senegal 3.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina 7.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

Partido Horario Canal LDU Quito vs Orense 5.00 p. m. Zapping Sports Delfín vs Emelec 7.00 p. m. Zapping Sports

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.