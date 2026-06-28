0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

De los 16 encuentros que se jugarán en esta llave por el Mundial 2026, América TV solo transmitirá 6 de ellos a nivel nacional.

Aarom Alarcón
América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.
América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Entramos en la recta decisiva del Mundial 2026. Tras la fase de grupos, ya se juegan los dieciseisavos de final de este certamen, en el que Canadá fue la primera clasificada tras vencer a Sudáfrica. La buena noticia es que varios duelos de estas llaves podrán verse en territorio nacional a través de América TV.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dieciseisavos del Mundial 2026: así quedaron las llaves confirmadas con 32 selecciones

¿Qué partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 transmitirá América TV?

De los 16 partidos que se jugarán en esta instancia, América TV solamente transmitirá 6. A continuación, podrás ver la lista de estos encuentros que se verán en territorio nacional.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs Noruega | 12.00 p. m.
  • Francia vs Suecia | 4.00 p. m.
  • México vs Ecuador | 8.00 p. m.

Jueves 2 de julio

  • Portugal vs Croacia | 6.00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Argentina vs Cabo Verde | 5.00 p. m.
  • Colombia vs Ghana | 8.30 p. m.

Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Todos los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 pueden verse en exclusiva en el canal DSports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+.

Mundial 2026

Programación de los dieciseisavos de final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Aarom Alarcón
AUTOR: Aarom Alarcón

Redactor web en Líbero, enfocado en temas de interés para inmigrantes latinos en EE. UU. Experiencia en La República. Creo en un periodismo con propósito social y enfoque humano.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 28 de junio: horarios, canales y dónde ver en TV

  2. Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos clasificaron a 16avos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano