Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

Entramos en la recta decisiva del Mundial 2026. Tras la fase de grupos, ya se juegan los dieciseisavos de final de este certamen, en el que Canadá fue la primera clasificada tras vencer a Sudáfrica. La buena noticia es que varios duelos de estas llaves podrán verse en territorio nacional a través de América TV.

¿Qué partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 transmitirá América TV?

De los 16 partidos que se jugarán en esta instancia, América TV solamente transmitirá 6. A continuación, podrás ver la lista de estos encuentros que se verán en territorio nacional.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega | 12.00 p. m.

Francia vs Suecia | 4.00 p. m.

México vs Ecuador | 8.00 p. m.

Jueves 2 de julio

Portugal vs Croacia | 6.00 p. m.

Viernes 3 de julio

Argentina vs Cabo Verde | 5.00 p. m.

Colombia vs Ghana | 8.30 p. m.

Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Todos los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 pueden verse en exclusiva en el canal DSports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+.