¡Escándalo en Corea del Sur! Hinchas exigieron la renuncia de Hong Myung-bo tras decepcionante Mundial

Han pasado días desde la sorpresiva eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 y esta situación sigue dando de qué hablar. Pues lo de la selección, capitaneada por el conocido Son Heung-Min, estando en el grupo A, tenía todas las posibilidades para pasar a la siguiente fase siquiera, hasta como mejor tercero. No obstante, la realidad fue otra, pues solo ganaron un partido y se llevaron dos terribles derrotas que los dejaron fuera de la Copa del Mundo.

Bajo este panorama, hace unas horas se conoció que llegaron algunos de los jugadores de los denominados ‘Los Guerreros de Taegeuk’, junto a su DT Hong Myung-bo, quien no se ha salvado de las críticas, incluso de personajes políticos. Al entrenador de la selección coreana se le ha estado cuestionando su designación en el cargo y, con este vergonzoso papelón internacional, las críticas se intensificaron.

Hinchas recibieron con abucheos a jugadores y entrenador de Corea del Sur. Foto: composición Líbero/EFE

Tras arribar al aeropuerto alrededor de las cuatro de la mañana (hora de Corea del Sur), se informó que el horario fue elegido con el objetivo de evitar a los manifestantes. Sin embargo, la medida no dio resultado, ya que numerosos hinchas se hicieron presentes con bombos y exigieron, una y otra vez, la renuncia de Hong Myung-bo.

La llegada de la delegación estuvo marcada por los abucheos de muchos aficionados surcoreanos, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad y acordonar el recorrido del equipo, que abandonó el aeropuerto sin brindar declaraciones a la prensa.

Hong Myung-bo renuncia como entrenador de Corea del Sur

El nombre de Hong Myung-bo quedará marcado en la historia internacional tras el Mundial 2026 por el mal rendimiento que mostró la selección asiática. En este sentido, este domingo se conoció que presentó su renuncia tras la Copa del Mundo.