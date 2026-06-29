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Partidos de HOY en el Mundial, martes 30 de junio: programación, resultados y dónde ver
Se vienen tremendos encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aquí podrás revisar la agenda de estos encuentros.
Este martes 30 de junio se jugarán otros tres encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: tendremos el Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Costa de Marfil vs Noruega
|12.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Francia vs Suecia
|4.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|México vs Ecuador
|8.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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