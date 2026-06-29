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Partidos de HOY en el Mundial, martes 30 de junio: programación, resultados y dónde ver

Se vienen tremendos encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aquí podrás revisar la agenda de estos encuentros.

Gary Huaman
Francia, Noruega y Costa de Marfil jugarán este martes 30 de junio.
Francia, Noruega y Costa de Marfil jugarán este martes 30 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este martes 30 de junio se jugarán otros tres encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: tendremos el Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Costa de Marfil vs Noruega12.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Francia vs Suecia4.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
México vs Ecuador8.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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