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Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: pronóstico, horarios y canales para ver

Bélgica vs Senegal se enfrentan por los diecisiesavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Seattle. Repasa horarios, canales, pronósticos y otros detalles de este prometedor partido.

Wilfredo Inostroza
Bélgica se enfrenta a Senegal en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Bélgica se enfrenta a Senegal en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 | Foto: AFP
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Bélgica se enfrenta a Senegal, este miércoles 1 de julio, a partir de las 15:00 hora peruana, en partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este duelo se juega en el Estadio Seattle y será transmitido por DSports, además de DGO y Paramount+.

Conoce los canales para ver EN VIVO todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dónde ver todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026: canales de transmisión

Bélgica vs Senegal: previa del partido

El cuadro belga avanzó líder en su Grupo G y en su última presentación goleó 5-1 a Nueva Zelanda, por lo que llega motivado a este encuentro con el objetivo de mantenerse en competencia. Recordemos que las ‘Red Devils’ han llegado dos veces a semifinales (1986 y 2018).

Por su parte, el elenco africano avanzó como uno de los mejores terceros y apunta a dar el golpe con Sadio Mané como su principal figura. Hasta ahora, su mejor campaña mundialista fue en Corea-Japón 2002, cuando accedieron a cuartos de final del máximo certamen continental.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrenta en los octavos de final a la selección que salga vencedora del encuentro entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

Bélgica vs Senegal: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 16:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)
  • España y Bélgica: 22:00 horas

Bélgica vs Senegal: canales

  • Perú: América Televisión, AméricaTVGO, DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia: DSports, DGO y Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • Uruguay: DSports, DGO y Paramount+
  • Venezuela: DSports, DGO e inter
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play
  • México: ViX
  • Estados Unidos: FOX Sports, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Bélgica vs Senegal: previas y cuotas de apuesta

Bélgica es ligeramente favorito para vencer a Senegal, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las principales cuotas:

CasasBélgicaEmpateSenegal
Te Apuesto2.223.193.50
Betsson2.223.193.55
Apuesta Total2.223.313.47
Caliente2.263.303.40
Bet 3652.203.253.50

Bélgica vs Senegal: alineaciones probables

Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard.

Senegal: Mory Diaw, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Bélgica vs Senegal: estadio

Estadio Seattle

Estadio Seattle

Bélgica vs. Senegal se juega en el Lumen Field, conocido durante el Mundial como Estadio de Seattle. Ubicado en el estado de Washington, este espectacular recinto cuenta con una capacidad oficial de 69,000 espectadores para la cita máxima.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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