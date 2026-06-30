¿A qué hora juega Bélgica vs Senegal y dónde ver el partido por dieciseisavos del Mundial 2026?

Este miércoles 1 de julio tendremos un partido entre dos selecciones que han mantenido un rendimiento muy irregular durante este Mundial 2026. Bélgica y Senegal se enfrentarán por los dieciseisavos de final, en un duelo que se presenta como una oportunidad para que una de estas dos naciones consiga el pase a octavos, pues ambos equipos buscarán seguir dándole alegrías a su país.

¿A qué hora juega Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 1 de julio, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio de Seattle y se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026 en Perú?

El encuentro entre Bélgica contra Senegal se podrá ver desde Perú por las señales de DSports canal que cuenta con todos los partidos de está Copa del Mundo, así como América TV. Además, por vía streaming lo podrás hacer por las señales de DGO, América TVGO y Paramount+.

Canales que transmitirán Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026

Estos son los canales para otros países que trasmitirán el partido de Bélgica contra Senegal:

Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports.

DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports. Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Disney+ Premium, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, N Sports y Zapping.

SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Disney+ Premium, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, N Sports y Zapping. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.

DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

GEN, Trece y Unicanal. Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360.

DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360. Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+.

DSports, DGO, AUF TV y Paramount+. Venezuela: DSports, DGO e Inter.

Historial de partidos entre Bélgica contra Senegal

Esta será la primera vez que ambas naciones se enfrenten, por lo que este miércoles 1 de julio se espera un partidazo entre dos selecciones que llegan a este choque sin una amplia diferencia.