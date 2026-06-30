- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Costa de Marfil vs Noruega
- Francia vs Suecia
- México vs Ecuador
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Bélgica vs Senegal y dónde ver el partido por dieciseisavos del Mundial 2026?
Ambas naciones llegan con las mismas posibilidades de ganar, por lo que promete ser un encuentro emocionante que se realizará en el Estadio de Seattle.
Este miércoles 1 de julio tendremos un partido entre dos selecciones que han mantenido un rendimiento muy irregular durante este Mundial 2026. Bélgica y Senegal se enfrentarán por los dieciseisavos de final, en un duelo que se presenta como una oportunidad para que una de estas dos naciones consiga el pase a octavos, pues ambos equipos buscarán seguir dándole alegrías a su país.
PUEDES VER: ¿Quién es Orlando Gill, el portero que lo dejó todo y se convirtió en el héroe al eliminar a Alemania?
¿A qué hora juega Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026?
El partido entre Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 1 de julio, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio de Seattle y se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana).
¿Dónde ver Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026 en Perú?
El encuentro entre Bélgica contra Senegal se podrá ver desde Perú por las señales de DSports canal que cuenta con todos los partidos de está Copa del Mundo, así como América TV. Además, por vía streaming lo podrás hacer por las señales de DGO, América TVGO y Paramount+.
Canales que transmitirán Bélgica contra Senegal por el Mundial 2026
Estos son los canales para otros países que trasmitirán el partido de Bélgica contra Senegal:
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports.
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Disney+ Premium, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, N Sports y Zapping.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360.
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Venezuela: DSports, DGO e Inter.
Historial de partidos entre Bélgica contra Senegal
Esta será la primera vez que ambas naciones se enfrenten, por lo que este miércoles 1 de julio se espera un partidazo entre dos selecciones que llegan a este choque sin una amplia diferencia.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00