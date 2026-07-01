Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026: pronóstico, horarios y canales para ver

Bélgica se mide ante Senegal este miércoles 1 de julio, desde las 3.00 p. m. hora peruana, en un duelo de alta exigencia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Seattle y contará con transmisión por DSports, además de DGO y Paramount+ en plataformas digitales. En Perú también podrá verse gratis por señal abierta a través de América TV y por internet mediante América TV GO.

Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026 13:27 Equipación que usará Bélgica 11:50 ¿Con quién se enfrenta el ganador de Bélgica vs Senegal? El equipo que avance de este partido se medirá en la siguiente fase con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia. 11:49 ¿Dónde se jugará el Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026? El encuentro se llevará a cabo en el Lumen Field (Seattle), recinto deportivo que cuenta con una capacidad para 72.000 espectadores. 11:10 Posible once de Senegal Diaw, Diouf, Niakhate, Seck, Diatta, P.Gueye, L, Gueye, Mané, Camara, I. Ndiaye, I. Sarr 11:10 Posible once de Bélgica Courtois, de Cyper, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, De Bruyne, Vanaken, Doku, De Ketelaere, Trossard 09:45 Últimos partidos de Senegal Victoria 5-0 sobre Irak. Derrota 3-2 ante Noruega. Derrota 3-1 frente a Francia. Empate 0-0 con Arabia Saudí. Derrota 3-2 ante Estados Unidos. 09:44 Últimos partidos de Bélgica Victoria 5-1 ante Nueva Zelanda. Empate 0-0 frente a Irán. Empate 1-1 ante Egipto. Victoria 5-0 sobre Túnez. Victoria 2-0 frente a Croacia. 09:00 ¿Dónde ver Bélgica vs Senegal? En Perú, podrás seguir el partido a través de América Televisión, América TV GO, DSports, DGO y Paramount+. 08:58 ¿A qué hora juega Bélgica vs Senegal? El encuentro entre Bélgica vs Senegal se llevará a cabo a las 3.00 p.m. 08:57 Bienvenidos a la previa de Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026 Bienvenidos a la cobertura completa de Bélgica vs Senegal .por el Mundial 2026.

¿Cómo llega Bélgica vs. Senegal?

La selección belga terminó en el primer lugar del Grupo G y viene de imponerse con un contundente 5-1 sobre Nueva Zelanda en su más reciente presentación, por lo que afronta este compromiso con buen impulso y la meta de seguir en carrera. Conviene recordar que las Red Devils alcanzaron en dos ocasiones las semifinales, en 1986 y 2018.

En tanto, el conjunto africano avanzó como uno de los mejores terceros y buscará sorprender con Sadio Mané como principal referencia ofensiva. Su mejor actuación en una Copa del Mundo se registró en Corea-Japón 2002, cuando llegó a cuartos de final del torneo.

El vencedor de esta serie se cruzará en los octavos de final con el equipo que gane el choque entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal este miércoles 1 de julio?

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)

España y Bélgica: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Bélgica vs. Senegal? Canal de transmisión

Perú: América Televisión, AméricaTVGO, DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO e Inter

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play

México: ViX

Estados Unidos: FOX Sports, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Bélgica vs. Senegal: previas y cuotas de apuesta

Bélgica parte con una ligera ventaja en las apuestas para superar a Senegal, según las principales casas de juego. A continuación, revisa las cuotas más destacadas:

Casas Bélgica Empate Senegal Te Apuesto 2.22 3.19 3.50 Betsson 2.22 3.19 3.55 Apuesta Total 2.22 3.31 3.47 Caliente 2.26 3.30 3.40 Bet 365 2.20 3.25 3.50

Bélgica vs. Senegal: alineaciones probables

Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard.

Senegal: Mory Diaw, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Bélgica vs. Senegal: estadio

Estadio Seattle

El encuentro entre Bélgica y Senegal se disputará en el Lumen Field, recinto que durante el Mundial recibe el nombre de Estadio de Seattle. Situado en el estado de Washington, este moderno escenario tiene una capacidad oficial para 69.000 asistentes en la máxima cita futbolística.