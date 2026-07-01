Brasil sufre baja de titular para partido ante Noruega y se pierde el Mundial 2026: "Descartado"

¡Golpe en la Canarinha! El Mundial 2026 entró a su etapa decisiva con el inicio de la ronda de eliminación. Brasil logró rescatar una agónica victoria ante Japón y su pase a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Noruega. Sin embargo, en medio de sus preparativos, se confirmó que una de sus figuras sufrió una lesión que le impedirá jugar el resto del torneo.

Brasil sufre baja de titular para partido ante Noruega

Tras conocerse que enfrentarán a la Noruega de Erling Haaland, las alarmas se encendieron en la concentración de Brasil por el estado físico de un jugador considerado titular por Carlo Ancelotti. Se trata de Lucas Paquetá, quien ha quedado descartado para los siguientes partidos, según indicó el medio Ge Globo.

El volante se retiró lesionado del campo ante Japón y tuvo que ser sometido a exámenes para conocer con exactitud las molestias que lo aquejan. En los resultados, se confirmó que padece una distensión de grado dos en el muslo izquierdo. La recuperación lo dejará fuera del Mundial.

Lucas Paquetá quedó descartado con Brasil para el resto del Mundial 2026

De esta forma, Paquetá no estará disponible para jugar ante Noruega y, si Brasil avanza a la siguiente ronda, tampoco estará habilitado. Sin embargo, el citado portal señaló que el comando técnico de la verdeamarela ha decidido que se mantenga con la delegación en Estados Unidos.

Esto, para que su recuperación sea monitoreada por el personal médico de la selección. Sin embargo, Ge Globo señaló que, pese a mantenerlo en sus filas, Brasil ha decidido no considerarlo.

¿Cuándo juegan Brasil vs Noruega?

El duelo entre Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 está pactado para disputarse este domingo 5 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Este partido se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.