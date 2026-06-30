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Erling Haaland y su insólito comentario antes de jugar contra Brasil: "No sé si lograremos..."

Erling Haaland dio rotundos comentarios sobre el duelo que sostendrá con Noruega ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Erling Haaland y su insólito comentario antes de jugar con Noruega ante Brasil por el Mundial 2026
Erling Haaland y su insólito comentario antes de jugar con Noruega ante Brasil por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Erling Haaland palpitó el decisivo duelo que sostendrá Noruega frente a Brasil por los octavos de final del Mundial 2026 y reconoció que su selección no parte como favorita. El goleador del Manchester City destacó el poderío de la 'Canarinha', aunque aseguró que su equipo está listo para afrontar el enorme desafío.

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Erling Haaland y su insólito comentario antes de jugar con Noruega ante Brasil por el Mundial 2026

El delantero noruego fue sincero al analizar el cruce ante el combinado sudamericano y admitió que será uno de los partidos más complicados de la Copa del Mundo. "Tenemos pocas posibilidades. Jugar contra Brasil en los octavos de final es un desafío que vamos a tener que afrontar", señaló.

Brasil y Noruega se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026

Pese a ello, Haaland dejó en claro que Noruega no renunciará a la pelea por el boleto a cuartos de final. "Ahora empiezan los octavos de final y solo quedan equipos de gran nivel. Sabemos que será muy difícil avanzar, no sé si lo lograremos, pero nos hemos preparado muy bien y llegamos listos para competir", afirmó.

Finalmente, el atacante destacó el apoyo incondicional de los aficionados noruegos durante el Mundial 2026 y aseguró que ese respaldo ha sido clave para el rendimiento del plantel. "La gente en Noruega está viviendo este momento con mucha ilusión. La unión que existe entre el equipo y todo el país nos da un impulso extra para seguir luchando", concluyó.

¿Qué día, hora y dónde ver Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el 5 de julio a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, Estados Unidos. El compromiso será a partido único y podrá verse en toda Sudamérica a través de DirecTV, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el encuentro vía streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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