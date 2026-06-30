Julián Quiñones y Raúl Jiménez pusieron arriba a México 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026

Desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, cayeron dos golazos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. México viene derrotando a Ecuador 2-0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Con este resultado, el elenco anfitrión del certamen internacional se encuentra clasificando a los octavos, donde enfrentará al vencedor del Inglaterra vs. RD Congo.

Los locales salieron con todo desde el primer minuto de juego, por lo que se veía venir el primer tanto del compromiso. Alrededor del minuto 21’, Julián Quiñones hizo una sensacional jugada individual y gracias a su egoísmo consiguió marcar un gol sensacional. El nacido en Colombia tenía dos opciones de pase, pero decidió pegarle el y reventó el arco rival.

Luego, a los 31’ le quedó el esférico a Raúl Jiménez y el artillero de la selección mexicana puso, con un fuerte remate desde el borde del área, el 2-0 sobre Ecuador para desatar la emoción de todos los hinchas en el Estadio Azteca. Acabado el primer tiempo, los anfitriones viene derrotando al ‘Tri’ y consiguiendo el anhelado boleto a los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

¿Cuándo juega México los octavos de final?

En caso México consiga clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo, jugará el próximo domingo 5 de julio. Este será su último encuentro en el Estadio Azteca, ya que luego todo el campeonato se llevará a cabo en Estados Unidos. El duelo aún no tiene hora confirmada, pero se transmitirá mediante DirecTV y DGO.