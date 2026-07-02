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¡Golazo! Perisic anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal por los dieciseisavos del Mundial 2026
Ivan Perišić apareció para anotar el 1-0 de la selección croata sobre Portugal y le está dando la clasificación a su país en el Mundial 2026.
La selección de Croacia se adelantó de manera provisional por 1-0 frente a Portugal gracias a un gran tanto de Ivan Perišić en los dieciseisavos y se acercaba a los octavos del Mundial 2026, sin embargo, los portugueses consiguieron el empate de forma rápida. A continuación, te mostramos cómo fue la anotación del delantero de 37 años.
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Perišić anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal en el Mundial 2026
Al minuto 53 de la segunda parte, Ivan Perišić apareció para conectar un gran envío de Josip Stanisic y resolvió con contundencia ante la portería de Diogo Costa, lo que desató la euforia de la selección croata.
Portugal vs. Croacia: así fue el gol de Iván Perišić para el 1-0
Con ese gol, Croacia parecía encaminarse hacia la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026; no obstante, Cristiano Ronaldo apareció para Portugal, igualó el marcador y reavivó la emoción del partido.
¿Contra quién jugará el ganador del Portugal vs Croacia?
El vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, correspondiente a los dieciseisavos de final, se medirá con la selección de España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, después de que el combinado español lograra eliminar a Austria en el primer encuentro de la jornada.
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