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Portugal vs Croacia por el Mundial 2026
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¡Golazo! Perisic anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal por los dieciseisavos del Mundial 2026

Ivan Perišić apareció para anotar el 1-0 de la selección croata sobre Portugal y le está dando la clasificación a su país en el Mundial 2026.

Luis Blancas
Perisic anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal en el Mundial 2026
Perisic anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Croacia se adelantó de manera provisional por 1-0 frente a Portugal gracias a un gran tanto de Ivan Perišić en los dieciseisavos y se acercaba a los octavos del Mundial 2026, sin embargo, los portugueses consiguieron el empate de forma rápida. A continuación, te mostramos cómo fue la anotación del delantero de 37 años.

Cristiano Ronaldo será titular con Portugal ante Croacia.

PUEDES VER: Revelan que Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal tras el Mundial 2026: "Su último baile"

Perišić anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal en el Mundial 2026

Al minuto 53 de la segunda parte, Ivan Perišić apareció para conectar un gran envío de Josip Stanisic y resolvió con contundencia ante la portería de Diogo Costa, lo que desató la euforia de la selección croata.

Portugal vs. Croacia: así fue el gol de Iván Perišić para el 1-0

Con ese gol, Croacia parecía encaminarse hacia la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026; no obstante, Cristiano Ronaldo apareció para Portugal, igualó el marcador y reavivó la emoción del partido.

¿Contra quién jugará el ganador del Portugal vs Croacia?

El vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, correspondiente a los dieciseisavos de final, se medirá con la selección de España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, después de que el combinado español lograra eliminar a Austria en el primer encuentro de la jornada.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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