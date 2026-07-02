¡Golazo! Perisic anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal por los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de Croacia se adelantó de manera provisional por 1-0 frente a Portugal gracias a un gran tanto de Ivan Perišić en los dieciseisavos y se acercaba a los octavos del Mundial 2026, sin embargo, los portugueses consiguieron el empate de forma rápida. A continuación, te mostramos cómo fue la anotación del delantero de 37 años.

Perišić anotó el 1-0 de Croacia sobre Portugal en el Mundial 2026

Al minuto 53 de la segunda parte, Ivan Perišić apareció para conectar un gran envío de Josip Stanisic y resolvió con contundencia ante la portería de Diogo Costa, lo que desató la euforia de la selección croata.

Portugal vs. Croacia: así fue el gol de Iván Perišić para el 1-0

Con ese gol, Croacia parecía encaminarse hacia la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026; no obstante, Cristiano Ronaldo apareció para Portugal, igualó el marcador y reavivó la emoción del partido.

¿Contra quién jugará el ganador del Portugal vs Croacia?

El vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, correspondiente a los dieciseisavos de final, se medirá con la selección de España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, después de que el combinado español lograra eliminar a Austria en el primer encuentro de la jornada.