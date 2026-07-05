Gavi calentó la previa del España vs Portugal tras fuerte calificativo a Cristiano Ronaldo: “Es…”

El España contra Portugal sigue generando grandes expectativas. Dicho compromiso, por los octavos de final del Mundial 2026, vuelve a juntar los caminos de ambas naciones, donde solo uno podrá quedar de pie. En este panorama, mucho se ha hablado de las estrellas de este encuentro, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, por lo que, para la mala suerte de los amantes del deporte rey, tendremos que despedirnos de una de estas figuras.

Previo al duelo, Gavi, figura del FC Barcelona, se pronunció al respecto y habló sobre Ronaldo, dando un fuerte mensaje sobre el conocido ‘Comandante’, sorprendiendo a más de un hincha, debido a la rivalidad entre el club blaugrana y el Real Madrid, por lo que sorprendió que el español se animara a hablar del astro luso y ex jugador del elenco blanco.

Gavi dio fuerte calificativo a Cristiano Ronaldo

El centrocampista brindó una entrevista para el portal Mundo Deportivo, donde fue consultado sobre los recientes cuestionamientos que ha recibido el capitán de Portugal por su presencia en el terreno de juego y la supuesta dependencia del equipo de buscarlo siempre.

“¿Cristiano condiciona o resta? Yo siempre escucho eso, pero de gente que no está en su equipo. Es uno de los mejores de la historia y puede marcar la diferencia”, respondió Gavi, demostrando su respeto por el actual jugador del Al Nassr.

Gavi habló sobre Cristiano Ronaldo. Foto. Mundo Deportivo

¿Cuándo juega Portugal contra España por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y España está programado para este lunes 6 de julio y se llevará a cabo en el AT&T Stadium, recinto con capacidad para 95.000 espectadores.