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Cristiano Ronaldo y su mensaje tras homenaje a Diogo Jota en victoria de Portugal: "Con nosotros"

Tras la victoria ante Croacia, Cristiano Ronaldo dejó un emotivo mensaje en el que resaltó el triunfo, a un año del fallecimiento de Diogo Jota, quien fue su compañero en Portugal.

Angel Curo
Cristiano Ronaldo y su mensaje tras homenaje a Diogo Jota en victoria de Portugal
Cristiano Ronaldo y su mensaje tras homenaje a Diogo Jota en victoria de Portugal | Composición: Líbero
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Cristiano Ronaldo volvió a desatar la euforia en todo el mundo tras anotar en la clasificación de Portugal sobre Croacia en el Mundial 2026. El portugués marcó su primer gol en una eliminatoria mundialista, pero, lejos de destacar individualmente, enfocó la atención en el homenaje que el equipo rindió a Diogo Jota por cumplirse un año de su fallecimiento.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

Diogo Jota fue uno de los futbolistas más queridos por los hinchas y sus compañeros de la selección de Portugal, por lo que la noticia del trágico accidente que acabó con su vida y la de su hermano dejó un enorme vacío en el combinado luso. Desde entonces, los homenajes han sido constantes y su recuerdo sigue presente, de una u otra forma, en cada partido y entrenamiento del equipo nacional.

Cristiano Ronaldo y su mensaje tras homenaje a Diogo Jota en victoria de Portugal

Precisamente, tras el triunfo frente a Croacia, todo el plantel portugués posó con la camiseta número 21 en homenaje al primer aniversario del fallecimiento de Diogo Jota. En la zona mixta, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre la importancia que sigue teniendo el exjugador del Liverpool dentro del grupo.

El astro portugués aseguró que el equipo salió al campo con la firme intención de dedicarle la victoria a su excompañero y dejó en claro que el recuerdo de Jota acompañó al plantel durante todo el encuentro.

"Queríamos homenajear a Diogo Jota de la mejor manera y fue lo que pasó. Fue justo hace un año que nos dejó y queríamos ganar por él también. Él ha estado con nosotros", señaló el astro portugués ante los medios.

Por otro lado, el jugador del Al Nassr utilizó sus redes sociales para publicar la fotografía grupal con la camiseta de Diogo Jota y dejó un emotivo mensaje: "¡Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal! ¡Vamos!", publicó.

Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Portugal

Publicación de Cristiano Ronaldo en homenaje a Diogo Jota

Próximo partido de Portugal en el Mundial 2026

Portugal deberá prepararse de la mejor manera para su siguiente enfrentamiento, en el que chocará ante España. Este partido se jugará el lunes 6 de julio de 2026 a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Dallas y tendrá como gran atractivo el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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