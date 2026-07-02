Cristiano Ronaldo y su emotivo homenaje a Diogo Jota tras clasificar a los octavos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo conmovió al mundo del fútbol con un emotivo gesto dedicado a Diogo Jota tras la clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026. El capitán de la selección lusa rindió homenaje a su excompañero en un momento que emocionó tanto a sus compañeros como a los miles de aficionados presentes en el estadio.

Cristiano Ronaldo y su homenaje a Diogo Jota tras clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

Luego de asegurar el pase a la siguiente ronda, el delantero decidió ponerse la emblemática camiseta número 21 que utilizaba Diogo Jota y desató una ovación inmediata de los hinchas portugueses en el Estadio de Toronto. El homenaje también fue respaldado por el resto del plantel, que aplaudió el gesto del máximo referente del equipo.

La emoción terminó por invadir a Cristiano Ronaldo, quien, con la mirada al cielo y visiblemente conmovido, dedicó la clasificación a su excompañero. El atacante de cuatro décadas apenas pudo contener las lágrimas mientras señalaba hacia lo alto, protagonizando una de las imágenes más emotivas de lo que va del Mundial.

El homenaje dejó en evidencia la unión que existe dentro del vestuario portugués en un momento clave del torneo. Ahora, Portugal buscará mantener ese impulso anímico cuando enfrente a España en los octavos de final, con la ilusión de avanzar en la lucha por el título mundial.

¿Contra quién jugará Portugal en los octavos de final del Mundial 2026?

Portugal, con Cristiano Ronaldo como referente, se medirá con España el lunes 6 de julio de 2026 a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Dallas, en el duelo de octavos de final del Mundial 2026.