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Portugal vs España: fecha, hora y canal confirmado por los octavos de final del Mundial 2026

¡Tenemos partidazo! La Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a la España de Lamine Yamal por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Portugal y España protagonizarán un partidazo por el Mundial 2026.
Portugal y España protagonizarán un partidazo por el Mundial 2026. | Foto: composición/AFP
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Pronóstico de partido reservado. Portugal y España consiguieron eliminar a Austria y Croacia respectivamente y se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Dallas el próximo 6 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana).

La selección de Lamine Yamal fue la primera en avanzar a esta instancia tras superar por 3-0 a Austria temprano gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto más de Pedro Porro. Si bien la figura del FC Barcelona no convirtió ni dio una asistencia, fue elegido como el mejor jugador del encuentro y está preparado para este partidazo.

Más tarde, Portugal sufrió más de la cuenta para eliminar a la Crocia de Luka Modric. Los croatas golpearon primero gracias a un tanto de Iván Perisic y luego pasó absolutamente de todo. Primero, le anularon un gol a Cristiano Ronaldo, luego este puso el empate momentáneo de penal. Luego no le convalidaron un tanto a Sucic por una posición adelantada y Goncalo Ramos colocaría el 2-1 en los descuentos. Sin embargo, ahí no quedaría la cosa, pues el VAR volvería a ser protagonista para invalidar el 2-2 de Gvardiol sobre el final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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