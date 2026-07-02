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Gonçalo Ramos anotó el 2-1 sobre Croacia y le da la clasificación a Portugal en el Mundial 2026
Gonçalo Ramos apareció en los minutos finales para darle a la selección de Portugal la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 ante Croacia.
Portugal y Croacia igualaban 1-1 cuando, en los instantes decisivos del encuentro, el delantero Gonçalo Ramos apareció para anotar el 2-1 y le da a los portugueses el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Mira cómo fue el golazo del 9 que entró
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Gonçalo Ramos anotó el 2-1 de Portugal sobre Croacia en el Mundial 2026
A los 94 minutos del encuentro, Ramos anotó de cabeza el tanto decisivo de Portugal, que puso el 2-1 frente a Croacia y provocó la euforia de los aficionados portugueses presentes en el Estadio Toronto, en Toronto, Canadá.
Portugal vs. Croacia: así fue el gol de Gonçalo Ramos
Con este triunfo, Cristiano Ronaldo, como líder de la selección de Portugal, sigue avanzando hacia el objetivo de conquistar por primera vez la Copa del Mundo de 2026, en lo que podría ser su última participación.
Antes del tanto de Gonçalo Ramos, Ivan Perišić y CR7 habían marcado de forma provisional el 1-1 para sus respectivos países; no obstante, el desenlace terminó favoreciendo a la selección lusa, que ya sabe quiénes serán sus rivales en los octavos de final,
¿Con quién se enfrentará Portugal en los octavos de final del Mundial 2026?
La selección de Portugal se enfrentará ahora a España en los octavos de final del Mundial de 2026, un cruce que supondrá un importante desafío para Cristiano Ronaldo en su camino hacia el sueño mundialista.
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