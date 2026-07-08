Pronóstico y cuotas del partido Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026

Todo listo para el partidazo entre las selecciones de Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El cuadro galo tiene todo a su favor para poder sacar un resultado positivo a lo largo de los 90 minutos, por lo que Apuesta Legal te presenta las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas para conocer el rendimiento de cada uno de los protagonistas.

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Cuotas del partido Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026

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Pronósticos Francia vs. Marruecos: ¿quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 1,60 por el triunfo de la selección de Francia, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 4,00. En caso de darse una sorpresa durante los 90 minutos, la victoria de Marruecos paga 6,40.

La selección francesa ha ganado cada uno de sus partidos en este Mundial 2026 ante Senegal, Irak, Noruega, Suecia y Paraguay. La gran figura del conjunto galo es Kylian Mbappé, quien viene anotando en partidos clave para seguir en la lucha por la Bota de Oro.

¿Cómo llegan Francia vs. Marruecos? Historial

Francia encadena cinco victorias seguidas ante Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0) y Paraguay (1-0). Kylian Mbappé es uno de los máximos artilleros de la Copa del Mundo 2026 con siete anotaciones y, además, está cerca de liderar el ranking histórico de goleadores de este certamen con 19 tantos.

Por el lado de Marruecos, avanzó a esta instancia como invicto en la Copa del Mundo: empató con Brasil (1-1), venció a Escocia (1-0), Haití (4-2) y Canadá (3-0), y eliminó a Países Bajos en penales (1 [2]-[3] 1).

El historial de ambas selecciones es el siguiente:

Francia 2-0 Marruecos (Copa del Mundo 2022)

Francia 2-2 Marruecos (Amistoso 2007)

Marruecos 1-5 Francia (Amistoso 2000)

Francia 1-0 Marruecos (Amistoso 1999)

Marruecos 2-2 Francia (Amistoso 1998)

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos?

Este partido entre Francia y Marruecos se disputará el jueves 9 de julio a partir de las 3.00 p. m., hora peruana (20.00 horas GMT).

Argentina: 17.00 horas | Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: 16.00 horas | Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: 17.00 horas | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: 16.00 horas | DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: 15.00 horas | DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: 15.00 horas | DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: 14.00 horas | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Perú: 15.00 horas | DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

España: 22.00 horas | DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: 17.00 horas | DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: 16.00 horas | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: 16.00 horas | DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos

Francia : Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. Marruecos: Yassine Bounou, Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss, Brahim Diaz y Soufiane Rahimi.

Estado actual de Francia y Marruecos

Francia llega a los cuartos de final con la jerarquía que la caracteriza y un plantel repleto de figuras en gran nivel. Los dirigidos por Didier Deschamps eliminaron con esfuerzo a Paraguay (1-0), mantuvieron su solidez defensiva y confían en el liderazgo de Kylian Mbappé para resolver un duelo que promete máxima exigencia.

Marruecos atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística y vuelve a instalarse entre los ocho mejores del Mundial tras una contundente victoria por 3-0 sobre Canadá. Con un bloque compacto, velocidad por las bandas y un invicto que fortalece su confianza, los Leones del Atlas sueñan con dar otro golpe y alcanzar las semifinales.