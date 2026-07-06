Kylian Mbappé respondió a senadora paraguaya que lo atacó con insultos racistas: "Mujer despreciable"

El Francia vs. Paraguay acabó hace unos días con el triunfo de los galos, pero siguen apareciendo nuevos conflictos fuera de la cancha. Sucede que Celeste Amarilla, senadora paraguaya, usó sus redes sociales para lanzar indignantes insultos racistas contra Kylian Mbappé, a quien llamó “camerunés colonizado, prepotente y feo”.

Como era de esperarse, el capitán de la selección francesa no se quedó callado y publicó una fuerte respuesta contra Celeste, a quien calificó como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

“Madame Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, empieza la publicación de Mbappé. Luego, añadió que ella no representa a Paraguay y que sus dichos no han hecho sino borrar lo que hicieron los futbolistas en el Mundial.

“Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

Finalmente, el delantero del Real Madrid cerró con un mensaje contra el racismo: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Publicación de Kylian Mbappé.

¿Qué puso la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé?

El pasado 4 de julio, la senadora de Paraguay atacó a Kylian Mbappé por sus gestos tras el final del encuentro y afirmó que el delantero estuvo muriéndose de miedo durante todo el partido.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…”, empieza la lamentable publicación de Celeste.

Luego, añadió: “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.