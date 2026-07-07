- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Canal confirmado para ver Francia vs Marruecos por partido de cuartos de final del Mundial 2026
Conoce dónde ver la transmisión del encuentro entre Francia vs Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026.
Es momento de abrir los cuartos de final del Mundial 2026 con un partidazo entre Francia vs Marruecos en el Estadio Boston. Ambos elencos han batallado encuentro tras encuentro para llegar a esta instancia del certamen, por lo que se espera un choque de mucha intensidad de principio a fin. Conoce todos los detalles, como el canal confirmado que emitirá en vivo las incidencias de este vibrante compromiso por el pase a semifinales.
¿Dónde ver Francia vs Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026?
La transmisión del partido entre Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en las aplicaciones oficiales, como DGO y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Francia vs Marruecos
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Francia vs Marruecos: fecha, día y horario confirmado
El encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia y Marruecos se jugará el próximo jueves 9 de julio en el Estadio Boston desde las 15.00, hora peruana (20.00 GMT).
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00