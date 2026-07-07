Canal confirmado para ver Francia vs Marruecos por partido de cuartos de final del Mundial 2026

Es momento de abrir los cuartos de final del Mundial 2026 con un partidazo entre Francia vs Marruecos en el Estadio Boston. Ambos elencos han batallado encuentro tras encuentro para llegar a esta instancia del certamen, por lo que se espera un choque de mucha intensidad de principio a fin. Conoce todos los detalles, como el canal confirmado que emitirá en vivo las incidencias de este vibrante compromiso por el pase a semifinales.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en las aplicaciones oficiales, como DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Francia vs Marruecos

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Francia y Marruecos se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Francia vs Marruecos: fecha, día y horario confirmado

El encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia y Marruecos se jugará el próximo jueves 9 de julio en el Estadio Boston desde las 15.00, hora peruana (20.00 GMT).