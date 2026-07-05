Francia vs Marruecos por Mundial 2026: fecha, hora y canal para ver los cuartos del final del Mundial 2026

Kylian Mbappé se enfrentará a Brahim Díaz, su compañero en el Real Madrid. Francia se perfila como uno de los candidatos para conquistar el Mundial 2026. El elenco dirigido por Didier Deschamps ha demostrado ser uno de los más efectivos en lo que va de la Copa del Mundo gracias a una plantilla de lujo.

Sin embargo, en estos cuartos de final tendrá un duro rival. Se trata de Marruecos, que ha demostrado ser un equipo capaz de generar mucho peligro en el área rival y que tendrá la misión de vencer al actual subcampeón del mundo.

¿Cuándo juega Francia vs Marruecos por el Mundial 2026?

Para este jueves 9 de julio está programado el partido entre Marruecos y Francia, que se disputará en el Gillette Stadium. Esta será la sexta vez en la historia en que ambas selecciones se vean las caras. La última fue en 2022.

Kylian Mbappé anotó dos goles ante Senegal en su debut en el Mundial 2026

¿A qué hora es el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

En Perú, el encuentro está programado para iniciar a las 3.00 p. m. A continuación, conoce los horarios en otros países del continente para que no te pierdas el Francia vs. Marruecos.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 5.00 p. m.

Marruecos eliminó a Canadá y avanzo a cuartos de final

Canales para ver Francia vs Marruecos por Mundial 2026

Para seguir el partido, podrás verlo por la señal de DirecTV. Asimismo, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Argentina : Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Bolivia : Tigo Sports Bolivia, Entel TV

: Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil : Disney+ Premium Brazil, CazéTV

: Disney+ Premium Brazil, CazéTV Chile : DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia : DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador : DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ Guyana : DIRECTV Sports Caribbean, ENet TV

: DIRECTV Sports Caribbean, ENet TV Paraguay : No cuenta con transmisión oficial.

: No cuenta con transmisión oficial. Perú : DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+ Surinam : STVS, DIRECTV Sports Caribbean, Bluu, Rush Sports

: STVS, DIRECTV Sports Caribbean, Bluu, Rush Sports Uruguay : DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter

Principales cuotas para el Francia vs Marruecos