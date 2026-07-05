Alfonso Barco busca remecer el mercado fichando por club campeón de España: “Conversaciones…”

Alfonso Barco está a punto de llegar a un club histórico de España. Todo parece indicar que el exjugador de Universitario estaría próximo a viajar a tierras españolas, luego de ser parte de las últimas convocatorias de Mano Menezes y mostrar buen rendimiento con su equipo, el HNK Rijeka de Croacia, que lo han llevado a entrar en la mira del Cádiz CF, club que actualmente milita en LaLiga 2, la segunda división de dicho país.

Esta información llega gracias al diario ‘El Territorio Cadizta’, donde se explica que, tras la salida de una de sus figuras, Sergio Ortuño, hacia el Albacete, la directiva del denominado ‘Submarino Amarillo’ buscará un reemplazo en el mediocentro, por lo que ha puesto la mira en el jugador de 24 años para reforzar esa zona.

“Un mediocentro peruano en la agenda del Cádiz: joven y con experiencia en Europa”, empezaron titulando en la nota, resaltando la carrera que viene realizando ‘Fonchi’.

“Las conversaciones para reforzar esa demarcación continúan abiertas y el nombre del peruano figura entre las alternativas que maneja el club gaditano. Su juventud, su experiencia en diferentes ligas sudamericanas y su reciente adaptación al fútbol europeo convierten a Alfonso Barco en una opción atractiva para un Cádiz que sigue dando forma a su plantilla antes del inicio de la pretemporada”, fue la información que brindaron.

Alfonso Barco busca remecer el mercado

¿Cuánto vale Alfonso Barco?

Actualmente, el jugador de 24 años está tasado en un valor de 850 mil euros, de acuerdo con la información del portal Transfermarkt. Por ello, el club, dos veces campeón de la segunda división española, no tendría problemas para concretar su fichaje.

Alfonso Barco estuvo en las recientes convocatorias de Perú

Trayectoria de Alfonso Barco