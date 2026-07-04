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¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?

Conoce qué partidos de octavos de final del Mundial 2026 se transmitirán en los canales oficiales para conocimiento de los millones de aficionados.

Diego Medina
Canales para ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Arrancan los octavos de final del Mundial 2026, una fase en la que 16 selecciones mantienen vivo el objetivo de conquistar el trofeo más importante del torneo. En esta nota te contamos qué canales emitirán cada uno de los partidos por señal abierta o televisión de paga. Además, revisa los horarios para no perderte ninguno de estos duelos decisivos.

Paraguay vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Paraguay vs. Francia EN VIVO por partido del Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Canales de transmisión para ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026

SÁBADO 4 DE JULIO

  • Canadá vs Marruecos - 12.00 p. m. | América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney Plus, Paramount+
  • Paraguay vs Francia - 4.00 p. m. | DSports, DGO, Paramount+

DOMINGO 5 DE JULIO

  • Brasil vs Noruega - 3.00 p. m. | América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney Plus, Paramount+
  • México vs Inglaterra - 7.00 p. m. | DSports, DGO, Paramount+

LUNES 6 DE JULIO

  • Portugal vs España - 2.00 p. m. | América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney Plus, Paramount+
  • Estados Unidos vs Bélgica - 7.00 p. m. | DSports, DGO, Paramount+

MARTES 7 DE JULIO

  • Argentina vs Egipto - 11.00 a. m. | DSports, DGO, Paramount+
  • Suiza vs Colombia - 3.00 p. m. | América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney Plus, Paramount+
FIFA

Llaves confirmadas de los octavos de final.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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