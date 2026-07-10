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Thibaut Courtois, figura de Bélgica, reveló a su favorito para ser campeón del Mundial 2026

Thibaut Courtois, guardameta de Bélgica, señaló y reveló al país que será el próximo campeón en el Mundial 2026.

Luis Blancas
Thibaut Courtois, figura de Bélgica, reveló a su favorito para ser campeón del Mundial 2026
Thibaut Courtois, figura de Bélgica, reveló a su favorito para ser campeón del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Tras la derrota de Bélgica ante España, el guardameta Thibaut Courtois lanzó una reflexión llamativa sobre el desenlace del Mundial 2026 y sostuvo que el próximo campeón saldrá del cruce entre la selección española y francesa, que se disputará en las semifinales del certamen.

Thibaut Courtois se refirió a su cambio en la derrota de Bélgica ante España.

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Thibaut Courtois, figura de Bélgica, reveló a su favorito para ser campeón del Mundial 2026

Courtois elogió el nivel mostrado por la 'Roja' y la colocó como una de las máximas candidatas al título. "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo. Yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo", afirmó.

Posteriormente, el arquero del Real Madrid insistió en que España cuenta con las condiciones para superar a cualquier rival. "España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensaba y estamos orgullosos también", añadió.

Thibaut Courtois quedó eliminado con Bélgica del Mundial 2026

Thibaut Courtois quedó eliminado con Bélgica del Mundial 2026

El experimentado arquero defendió el desempeño de Bélgica en el torneo y aseguró que, pese a la eliminación, su selección estuvo muy cerca de llevar la serie al alargue. "Hemos demostrado que tenemos un buen equipo. Quizá no tengamos el talento individual de 2018, pero sí un gran bloque. Este partido podía haber ido a la prórroga y quizá a los penaltis", aseguró.

Thibaut Courtois habló sobre su salida del Bélgica vs España

Thibaut Courtois también explicó el motivo de su salida durante el compromiso ante España, revelando que sufrió una molestia muscular. "Sentí mucho dolor en el cuádriceps. No tuve problemas para seguir en el arco, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme y no hay problema porque el equipo está por encima de todo", comentó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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