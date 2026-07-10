La selección de Bélgica perdió 2-1 ante España y se quedó con las ganas de acceder a las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, hubo un momento que cambió el rumbo del encuentro: Thibaut Courtois salió por una lesión y su compañero Senne Lammens cometió un grosero error que derivó en el tanto de Merino.

Sobre el minuto 71 del encuentro, el arquero del Real Madrid sintió un fuerte dolor y pidió ser atendido antes de salir del campo por Lammens. Sin embargo, tras el final del partido, Thibaut Courtois declaró que él podía seguir jugando, pero que su entrenador, Rudi García, decidió hacer el cambio.

“Di un saque de meta y sentí mucho dolor en el cuádriceps, pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería y le informé al cuerpo técnico que sentía dolor al realizar saques de meta largos” empezó declarando Courtois ante la prensa.

Tras esto, reveló que el DT de Bélgica decidió sacarlo: “Al final, el entrenador decidió sacarme. No hay problema porque el equipo está por encima de todo. Me siento muy triste. Siento que podíamos parar a España'“.

¿Cómo terminó el Bélgica vs España por el Mundial?

Bélgica y España se enfrentaron por el pase a las semifinales del Mundial 2026. La Furia Roja abrió el marcador a los 30 minutos a través de Fabián Ruiz y después, De Ketelaere igualó las acciones sobre los 41’ del primer tiempo.

En la segunda mitad, Courtois no pudo continuar y en su lugar ingresó Senne Lammens, quien falló en el gol de Mikel Merino. Primero no pudo atajar el disparo de Pau Cubarsí y dejó un rebote que el delantero del Arsenal no perdonó para sentenciar el 2-1.