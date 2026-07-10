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Francia vs España: fecha, hora y canal confirmado por las semifinales del Mundial 2026

¡Se viene un partidazo! Francia enfrentará a España por las semifinales del Mundial 2026 y aquí podrás conocer todo acerca de este choque.

Gary Huaman
Kylian Mbappé enfrentará a Lamine Yamal por las semifinales del Mundial.
Kylian Mbappé enfrentará a Lamine Yamal por las semifinales del Mundial. | Foto: X/Invictos
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Partido de pronóstico reservado. Francia y España lograron eliminar a sus respectivos rivales y ahora se enfrentarán por la primera semifinal del Mundial 2026. Mientras los Blues, comandados por Kylian Mbappé, buscarán su tercera estrella, los españoles liderados por Lamine Yamal irán por su segundo título.

¿Cuándo juegan Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs España está pactado para este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿A qué hora juegan Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

El duelo entre Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026 iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

La transmisión del Francia vs España estará a cargo del canal América TV y América TV GO para la región peruana, mientras que en Latinoamérica podrá verse a través de DSports, DGO y Paramount+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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