Francia vs España: fecha, hora y canal confirmado por las semifinales del Mundial 2026

Partido de pronóstico reservado. Francia y España lograron eliminar a sus respectivos rivales y ahora se enfrentarán por la primera semifinal del Mundial 2026. Mientras los Blues, comandados por Kylian Mbappé, buscarán su tercera estrella, los españoles liderados por Lamine Yamal irán por su segundo título.

¿Cuándo juegan Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs España está pactado para este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿A qué hora juegan Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

El duelo entre Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026 iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

La transmisión del Francia vs España estará a cargo del canal América TV y América TV GO para la región peruana, mientras que en Latinoamérica podrá verse a través de DSports, DGO y Paramount+.