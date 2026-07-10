Lamine Yamal desafía a Francia: “Si le tienen que temer a alguien, somos nosotros”
Lamine Yamal calentó la previa del España vs Francia con un contundente mensaje.
Lamine Yamal, futbolista de la selección española, se pronunció tras conseguir la clasificación a semifinales del Mundial 2026, al vencer por 2-1 a su similar de Bélgica. El encuentro se llevó a cabo este viernes en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El futbolista de 18 años ya piensa en el partido ante Francia y no dudó en enviar una clara advertencia.
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¿Qué dijo Lamine Yamal tras el partido contra Bélgica?
En declaraciones para RTVE, la estrella del Barcelona se dirigió a su próximo rival y no dudó en destacar el poderío de Les Bleus, sin embargo, aseguró que La Furia Roja tiene argumentos suficientes para imponerse y recordó las dos ocasiones en las que España eliminó a Francia, cuando se enfrentaron en semifinales, tanto en la Eurocopa del 2024 como en la Nations League 2025.
“Yo creo que si ellos (Francia) le tienen que temer a alguien, somos nosotros, somos los que los hemos eliminado. Obviamente, somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, señaló al citado medio.
España vs Francia
Cabe precisar que España y Francia se verán las caras el próximo martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) por las semifinales de la Copa del Mundo. El duelo se jugará en el AT&T Stadium, en la ciudad de Dallas. Los españoles llegan a esta cita luego de vencer a Bélgica por 2-1. Por su parte, los galos se metieron entre los cuatro mejores equipos del mundo tras derrotar a Marruecos por 2-0, con goles de Mbappé y Dembelé. El ganador de esta contienda clasificará a la gran final, que se jugará el domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva York.
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