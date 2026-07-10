Mikel Merino tras clasificar a semifinal con España: "Vamos con mucha hambre por Francia"

Mikel Merino se convirtió en el héroe de España al anotar el 2-1 definitivo ante Bélgica y sellar la clasificación de la Furia Roja a semifinales del Mundial 2026. El futbolista de 30 años expresó su emoción por haber marcado el gol de la victoria y colocar a su equipo entre los cuatro mejores del mundo.

¿Qué dijo Mikel Merino?

En declaraciones para DSports tras el duelo disputado en Los Ángeles, Estados Unidos, Mikel Merino expresó su felicidad por haber contribuido al triunfo de España en una llave muy ajustada que, por momentos, parecía irse al alargue. El mediocampista del Arsenal también agradeció el apoyo de la hinchada y la confianza depositada en él para ingresar al partido.

“Feliz, no me lo creo todavía. Parece que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. Nada, súper feliz y encantado de la vida. Es algo social (el Mundial), es algo que une a un país, que une al mundo entero, con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y el poder traer tanta alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo es un orgullo”, dijo.

La semifinal ante Francia

Consultado sobre lo que será el duelo de semifinales ante Francia, Merino aseguró que el plantel español está motivado para afrontar este difícil reto de la mejor manera y no dudó en enviar una advertencia a los galos.

“Partido de tú a tú, esto en una semifinal no se podía esperar otra cosa más que dos equipos de elite y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia”, sentenció.

¿Cuándo juegan España y Francia?

Cabe precisar que el duelo entre España y Francia se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. El ganador de esta llave clasificará a la gran final del domingo 19 de julio.