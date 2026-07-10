Luis de la Fuente, DT de España, dio fuerte calificativo a Francia, rival en el Mundial: "Una..."

La selección de España ya se enfoca en el trascendental duelo frente a Francia por las semifinales del Mundial 2026. En la antesala del compromiso, el técnico Luis de la Fuente elogió a su rival, aunque dejó en claro que confía plenamente en las posibilidades de la 'Roja' para meterse en la gran final.

Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, dio fuerte calificativo a Francia, rival de semifinal en el Mundial 2026

De La Fuente reconoció el enorme potencial del combinado francés, al que considera uno de los mejores del mundo, pero aseguró que España también cuenta con las armas necesarias para competir de igual a igual. "Una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección", manifestó.

Asimismo, De la Fuente recordó los recientes enfrentamientos entre ambas selecciones y señaló que esta vez el contexto será completamente distinto por tratarse de una semifinal mundialista, donde el margen de error es mínimo y el premio será un lugar en la definición del campeonato.

España llega a esta instancia luego de imponerse por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, en un partido donde mostró personalidad y carácter para mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Ahora, la 'Roja' afrontará uno de los mayores retos del torneo frente a una Francia que también es candidata al título. El esperado choque definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026 y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la competición.

España vs Francia por el Mundial 2026: Día, hora y canal

La selección española se medirá a Francia el martes 14 de julio de 2026 a las 2.00 p. m. (hora peruana) en las semifinales del Mundial, en el Estadio Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos.