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España recibe su primer gol en el Mundial 2026: De Ketelaere de Bélgica anotó el 1-1

La selección de España recibió su primer gol en el Mundial 2026 con un cabezazo de Charles De Ketelaere, quien marcó el empate 1-1 de Bélgica.

Luis Blancas
Charles De Ketelaere anotó el 1-1 de Bélgica ante España
Charles De Ketelaere anotó el 1-1 de Bélgica ante España | Composición: Líbero
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España abrió el encuentro frente a Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, con ventaja en el marcador; no obstante, antes de que concluyera la primera parte, el delantero Charles De Ketelaere firmó el empate 1-1. A continuación, te mostramos el golazo de cabeza del futbolista belga.

España enfrentó a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: España vs Bélgica EN VIVO vía América TV: minuto a minuto del Mundial 2026

Charles De Ketelaere anotó el 1-1 de Bélgica ante España por el Mundial 2026

A los 40 minutos del primer tiempo, De Ketelaere irrumpió para erigirse en el protagonista de la selección belga al anotar de cabeza el gol del empate frente a España, desatando la euforia de los aficionados en el Estadio Los Ángeles, en Estados Unidos.

Así fue el 1-1 de Bélgica ante España: Gol de Charles De Ketelaere

Con este tanto, el delantero de 25 años, jugador del Atalanta de Italia, firmó su tercera diana con la selección belga e igualó la marca de su compañero Romelo Lukaku. Antes ya había marcado frente a Estados Unidos.

Bélgica busca clasificar a semifinales del Mundial 2026

La selección de Bélgica, encabezada por Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Lukaku, aspira a superar a España en los cuartos de final para acceder a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con lo que igualaría su mejor participación histórica, alcanzada cuando el equipo llegó a esa misma ronda en el Mundial de Rusia 2018.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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