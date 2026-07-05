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Cristiano Ronaldo sorprendió al opinar sobre Lamine Yamal previo partido con España: "Es un..."

Cristiano Ronaldo compareció ante los medios en conferencia y sorprendió a todos con una rotunda opinión sobre enfrentar a Lamine Yamal en el Mundial 2026.

Angel Curo
Cristiano Ronaldo sorprendió al opinar sobre Lamine Yamal previo partido con España
Cristiano Ronaldo sorprendió al opinar sobre Lamine Yamal previo partido con España | Composición: Líbero
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Los octavos de final del Mundial 2026 nos dejarán una final adelantada entre Portugal y España. Este duelo tendrá como atractivo a un veterano Cristiano Ronaldo y a un joven talento como Lamine Yamal. Ambas selecciones aspiran a quedarse con el título y, antes del encuentro, CR7 se animó a compartir su opinión sobre el extremo español.

Florian Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: FIFA anuló la tarjeta roja de Folarin Balogun y podrá jugar en el Estados Unidos vs. Bélgica

Cristiano Ronaldo sorprendió al opinar sobre Lamine Yamal previo partido con España

Durante la conferencia de prensa previa al partido ante España, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre su opinión acerca de enfrentar a uno de los nuevos valores del fútbol, Lamine Yamal. Ante ello, el portugués no dudó en destacar las características del extremo.

El ídolo del Real Madrid indicó que Yamal tiene una proyección enorme y un futuro muy brillante, pese a que ha visto pocos partidos suyos. No obstante, aprovechó para señalar que España es, en conjunto, un rival sumamente complicado.

Cristiano Ronald, Lamine Yamal, Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se volverán a enfrentar

“(Lamine Yamal) Es un jugador con un futuro enorme. No he visto demasiado a España en este Mundial, pero sé que tiene un futuro brillante. A España la veo como un bloque. Tiene grandísimos jugadores, juega muy bien y será un rival muy complicado”, señaló el astro portugués.

Del mismo modo, Ronaldo aprovechó para enviar un consejo al extremo del Barcelona por las críticas a las que están expuestos los futbolistas en su carrera.

Hay críticas constructivas y otras para matarte. Forman parte de la manera en la que se venden las noticias. Lamine tiene que acostumbrarse y centrarse en lo que le gusta. Tiene que estar enganchado por la gente que realmente te quiere. Vendrán momentos difíciles, pero eso forma parte del ser humano. Siempre hay una crítica, pero forma parte de nuestro trabajo”, sostuvo.

¿Cuándo juegan Portugal vs España por el Mundial 2026?

El duelo entre Portugal vs España está programado para jugarse este lunes 6 de julio en el Estadio de Dallas, Estados Unidos. Este partido dará inicio desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y promete a paralizar al mundo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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