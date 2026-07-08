Lamine Yamal y el fuerte comentario sobre su rendimiento en el Mundial 2026: "Puedo ser..."

El joven atacante Lamine Yamal dejó un contundente mensaje en plena disputa del Mundial 2026. La figura de España aseguró que todavía está lejos de alcanzar su mejor versión, habló sobre las críticas que recibe y confesó que es él mismo quien más se exige.

Lamine Yamal dio rotundo comentario sobre su rendimiento en el Mundial 2026

En una entrevista con Mundo Deportivo, el extremo dejó en claro que no se conforma con su actual rendimiento y que su objetivo es seguir creciendo. "Yo creo que puedo ser mejor. Soy muy exigente conmigo mismo. No me sirve con lo que hago. Nunca he dicho 'vale, es suficiente'. Ni cuando estoy en el Barça he llegado a mi objetivo, así que ahora tampoco", afirmó.

Lamine Yamal lleva solo 1 gol con España en el Mundial 2026

Asimismo, Yamal reveló cómo afronta los cuestionamientos que recibe por parte de la prensa y los aficionados, asegurando que los utiliza como una motivación para mejorar. "Me las tomo como algo positivo. Hay días que dices: 'Joder, no entiendo que me digan eso'. Pero los días que estás bien, todo el mundo se tiene que callar", comentó.

Por otro lado, el futbolista explicó por qué considera que aún no ha mostrado su mejor nivel en la Copa del Mundo. "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos. Seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, va a llegar ese partido", concluyó.

Con estas declaraciones, Lamine Yamal dejó claro que mantiene la confianza en su crecimiento y espera convertirse en una de las grandes figuras de España en la fase decisiva del Mundial 2026.

Estadísticas de Lamine Yamal con España en el Mundial 2026

Yamal ha participado en los 5 encuentros que España ha podido disputar en la presente Copa del Mundo y acumula 1 gol y 0 asistencias. Además, fue distinguido como el mejor jugador del partido frente a Austria en los dieciseisavos de final.