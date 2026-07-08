México anunció a leyenda del Barcelona como su nuevo DT tras eliminación del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este miércoles 8 de julio a su nuevo director técnico tras su participación en el Mundial 2026, donde llegó hasta octavos de final, siendo eliminado en dicha instancia por la Selección de Inglaterra con un marcador de 3-2 en el mítico Estadio Azteca.

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¿Quién es el nuevo DT de México?

En sus redes sociales, el cuadro tricolor confirmó a Rafa Márquez, leyenda del fútbol mexicano y del Barcelona, como su nuevo DT, quien buscará dar continuidad al proyecto iniciado por Javier Aguirre. El objetivo es consolidar un equipo que pueda llegar a instancias mayores en la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en 2030.

Rafa Márquez dirigirá a la Selección Mexicana tras el Mundial 2026.

Cabe precisar que a través de un comunicado, se reveló que fue Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, quien designó a Márquez como nuevo estratega de México, confirmando el inicio de un nuevo proceso al mando de uno de los jugadores más representativos del balompié mexicano.

Trayectoria de Rafa Márquez como DT

Tras su retiro oficial de las canchas, Márquez arrancó su carrera como director técnico al tomar las riendas de las fuerzas básicas del Real Alcalá. Posteriormente, pasó a las filas del Barça Atlètic para finalmente ejercer como director asistente de Javier Aguirre durante el Mundial 2026.

México y sus números en el Mundial 2026

Pese a su eliminación en octavos de final, la Selección Mexicana dejó gratas impresiones tras su participación en la máxima fiesta del deporte rey, siendo uno de los pocos equipos que logró pasar la fase de grupos con puntaje perfecto (3 victorias, 9 puntos), junto a Francia y Argentina, quienes también replicaron la hazaña.

En cinco partidos jugados, México registró 4 victorias, cero empates y solo una derrota ante Inglaterra. En total, el tricolor marcó 8 goles y recibió 3 tantos en contra. Números que generan esperanza entre sus hinchas, quienes esperan una mejor presentación dentro de cuatro años.