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Alineaciones Francia vs Marruecos: el potente once de cada DT para los cuartos del Mundial 2026

Los técnicos de Francia y Marruecos vienen definiendo las alineaciones que presentarán para este partido de cuartos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Alineaciones de Francia vs Marruecos por el Mundial 2026
Alineaciones de Francia vs Marruecos por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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El Estadio Boston, ubicado en Foxborough de Estados Unidos, será el escenario principal del emocionante partido que jugarán la selección de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Por eso, conoce que alineaciones vienen definiendo los técnicos de cada país para este duelo de alto impacto.

Mohamed Salah, figura de Egipto, dio fuerte comentario sobre el partido ante Argentina.

PUEDES VER: Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

Alineación de Francia vs. Marruecos

  • M. Maignam, W. Saliba, D. Upamecano, L. Digne, J. Kounde, A. Rabiot, Kone, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappe

Alineación de Marruecos vs. Francia

  • Bono, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Redouane Halhal, A. Hakimi, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, B. El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Soufiane Rahimi
Francia y Marruecos se preparan para afrontar el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos se preparan para afrontar el partido de cuartos de final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos?

Te brindamos los horarios del partido entre la selección de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 según tu país:

  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Francia vs. Marruecos?

La señal de DIRECTV Sports ofrecerá la transmisión en vivo de Francia vs. Marruecos para toda Latinoamérica. Además, el Mundial 2026 también podrá verse en línea a través de DGO y Paramount+, siempre que el usuario tenga una suscripción activa en alguna de estas plataformas de streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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