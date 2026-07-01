Tuchel y su insólito comentario sobre el Estadio Azteca previo a enfrentar a México: "Obstáculos..."

Thomas Tuchel calentó la previa del duelo entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 y no ocultó su admiración por el estadio Azteca. El técnico inglés calificó el compromiso como uno de los más especiales que puede disputar una selección y reconoció las dificultades que representará jugar en la histórica sede de Ciudad de México.

Thomas Tuchel y su fuerte comentario sobre el Estadio Azteca previo a enfrentar a México con Inglaterra

Luego de asegurar la clasificación tras vencer a República Democrática del Congo, el estratega fue consultado sobre lo que significa disputar un partido en el mítico escenario mexicano, donde se han escrito capítulos inolvidables de la Copa del Mundo.

"Todavía no he pensado mucho en ello. Acabamos de terminar nuestro último partido y quiero disfrutar este momento, pero probablemente sea uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden jugar: enfrentar a México en el Azteca", declaró.

Asimismo, Tuchel advirtió que Inglaterra deberá afrontar un contexto complejo, especialmente por la altura de Ciudad de México, aunque aseguró que su equipo está listo para el desafío.

“Nos esperan muchos obstáculos. La altitud será una gran desventaja porque es imposible adaptarse físicamente en apenas cuatro días. Seguramente habrá más dificultades, pero estamos preparados para enfrentarlas", afirmó.

El entrenador alemán también destacó que este tipo de compromisos son los que marcan el verdadero nivel de las selecciones candidatas al título. En ese sentido, señaló que Inglaterra deberá mostrar personalidad, carácter y máxima concentración para superar a un rival que contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas.

Fecha y hora del México vs Inglaterra por el Mundial 2026

El choque entre México e Inglaterra, válido por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el 5 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Azteca, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.