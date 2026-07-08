¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 9 de julio

Un nuevo día lleno de partidos interesantes. Revisa la programación de hoy, jueves 9 de julio, con el horario y canal de transmisión para cada uno de los compromisos. Tenemos duelos del Mundial 2026 de la FIFA, UEFA Europa League, Primera División de Bolivia y Copa de Chile. Te brindamos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo encuentro desde donde sea que estés.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Francia vs. Marruecos 3.00 p. m. DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+

Partidos de hoy por la Europa League

Partido Horario Canal Qarabağ vs. Vestri 11.00 a. m. CBC Sport Azerbaijan Sheriff vs. Aluminij 12.00 p. m. Arena Sport 1 Slovakia, We Sport Moldova Dynamo Kyiv vs. Universitatea Cluj 12.00 p. m. Digi Sport 1 Romania, Digi Online Vojvodina vs. Ferencváros 1.00 p. m. Duna World, Arena Sport 1x2, Arena 3 Premium Hajduk Split vs. Žilina 1.00 p. m. Dvojka CSKA Sofia vs. Derry City 1.00 p. m. Diema Sport, Play Diema Xtra

Partidos de hoy por la Primera División de Bolivia

Partido Horario Canal Nacional de Potosí vs. Aurora 7.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Chile

Partido Horario Canal Ñublense vs. O'Higgins 6.00 p. m. Max Chile

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.