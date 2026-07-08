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¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 9 de julio

Revisa la programación, con horarios y canales de transmisión para los cuartos de final del Mundial 2026 de la FIFA, este jueves 9 de julio.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, jueves 9 de julio.
Partidos de hoy, jueves 9 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Un nuevo día lleno de partidos interesantes. Revisa la programación de hoy, jueves 9 de julio, con el horario y canal de transmisión para cada uno de los compromisos. Tenemos duelos del Mundial 2026 de la FIFA, UEFA Europa League, Primera División de Bolivia y Copa de Chile. Te brindamos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo encuentro desde donde sea que estés.

Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Francia vs. Marruecos3.00 p. m.DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Qarabağ vs. Vestri11.00 a. m.CBC Sport Azerbaijan
Sheriff vs. Aluminij12.00 p. m.Arena Sport 1 Slovakia, We Sport Moldova
Dynamo Kyiv vs. Universitatea Cluj12.00 p. m.Digi Sport 1 Romania, Digi Online
Vojvodina vs. Ferencváros1.00 p. m.Duna World, Arena Sport 1x2, Arena 3 Premium
Hajduk Split vs. Žilina1.00 p. m.Dvojka
CSKA Sofia vs. Derry City1.00 p. m.Diema Sport, Play Diema Xtra

Partidos de hoy por la Primera División de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Nacional de Potosí vs. Aurora7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Chile

PartidoHorarioCanal
Ñublense vs. O'Higgins6.00 p. m.Max Chile

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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