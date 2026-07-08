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Cristiano Ronaldo y su primer mensaje tras eliminación de Portugal en el Mundial 2026: "Siempre..."
¿Despedida? Cristiano Ronaldo impactó a todos sus seguidores con su primer mensaje tras haber sido eliminado en el Mundial 2026, el último de su carrera.
Cristiano Ronaldo vivió uno de los días más oscuros de su carrera futbolística, luego de haber quedado fuera del Mundial 2026 en los octavos de final ante España. El astro portugués no podrá levantar el único torneo que siempre le faltó y ahora sorprendió con un firme mensaje tras la eliminación.
Cristiano Ronaldo y su primer mensaje tras la eliminación de Portugal
Por medio de su cuenta de Instagram, Cristiano Ronaldo rompió su silencio en redes sociales y sorprendió a todos con su primer pronunciamiento tras haber perdido la chance de seguir en carrera en el Mundial 2026.
“Portugal siempre”, fue el contundente mensaje que dejó ‘CR7’, acompañado de dos imágenes. La primera muestra un rostro semisonriente con la casaca de su selección, y en la otra aparece en un círculo junto a todos sus compañeros, antes de lo que fue su último partido, lo que deja entrever que la unión perdura pese a la debacle de los lusos.
El mensaje de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado con Portugal
Un mensaje que llena de esperanza a todos los seguidores del astro portugués, luego de que anunciara que está meditando la opción de retirarse del fútbol internacional con Portugal.
Si bien no es una medida tomada, señaló que contempla esa posibilidad y la evaluará junto a su entorno familiar. Por ello, este mensaje despierta la ilusión de tener al ‘Bicho’ unos años más, de cara a lo que serán la Nations League 2027 y la Eurocopa 2028.
Cristiano Ronaldo restó importancia a no haber conquistado el Mundial
Tras la derrota ante España, Cristiano Ronaldo comentó ante la prensa que tiene la conciencia tranquila porque dejó todo en la cancha. Además, sostuvo que, en su opinión, la Eurocopa 2016 es como una Copa del Mundo para él, ya que su selección nunca había ganado títulos.
"Me levantaré como me levanté hoy. Con la conciencia tranquila, he dado lo mejor. He ganado 3 títulos con Portugal, antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título, pues contento. El mayor título que ganó la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”, expresó.
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