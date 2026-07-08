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Canal confirmado para ver España vs Bélgica por partido de cuartos de final del Mundial 2026
Los cuartos de final reunirán a Bélgica y España, que se enfrentarán en el Mundial 2026 en busca de un lugar en las semifinales, prometiendo un emocionante encuentro.
Este viernes 10 de julio se vivirá un partidazo entre las selecciones de Bélgica y España, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Dicho compromiso, que se disputará en el SoFi Stadium, promete ser un duelo de principio a fin. Por ello, en esta nota conocerás los canales de transmisión en cada país para no perderte este choque por el pase a las semifinales.
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¿Dónde ver España vs Bélgica por el Mundial 2026?
Para seguir el España vs. Bélgica por el Mundial 2026, que se disputará este viernes, podrás hacerlo por la señal de DSports y América TV. Otra opción es verlo vía streaming, a través de DGO, AméricaTVGO y Paramount+. A continuación, revisa los canales para otros países.
- Argentina: DSports (DIRECTV Sports), Flow Sports | DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, SBT | Globoplay, Disney+ Premium, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV, Zapping
- Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV Sports) | DGO, Paramount+
- Colombia: Win Sports, DSports (DIRECTV Sports), Radio Nacional de Colombia | DGO, Win Play, Paramount+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV Sports) | DGO, Paramount+
- Paraguay: Tigo Sports
- Uruguay: DSports (DIRECTV Sports), AUF TV | DGO, Paramount+
- Venezuela: DSports (DIRECTV Sports), Inter | DGO
España vs Bélgica: fecha y hora del partido por el Mundial 2026
El partido entre Bélgica y España por el Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 11 y se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
Previa de España vs Bélgica: últimos partidos
España llega a este encuentro tras eliminar a Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, por lo que arriba con confianza para dejar en el camino a otra potencia como Bélgica.
- Portugal 0-1 España | 6 de julio de 2026 | Mundial 2026
- España 3-0 Austria | 2 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Uruguay 0-1 España | 26 de junio de 2026 | Mundial 2026
- España 4-0 Arabia Saudí | 21 de junio de 2026 | Mundial 2026
- España 0-0 Cabo Verde | 15 de junio de 2026 | Mundial 2026
Por su parte, Bélgica llega tras aplastar al coanfitrión del certamen por un rotundo 4-1, con lo que demostró su poderío europeo. Por ello, el duelo ante España promete más de una emoción.
- Estados Unidos 1-4 Bélgica | 6 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 3-2 Senegal (tras prórroga) | 1 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica | 26 de junio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 0-0 Irán | 21 de junio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 1-1 Egipto | 15 de junio de 2026 | Mundial 2026
¡Vamos al Circo!
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