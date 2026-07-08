Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras elogiar a Messi: “No va a terminar en la decadencia"

La polémica en el Mundial 2026, luego de la victoria de Argentina contra Egipto, sigue dando de qué hablar, pues las comparaciones entre que Lionel Messi siga en competencia mientras que Cristiano Ronaldo se haya despedido de esta han causado diversas reacciones entre los amantes del deporte rey. En este contexto, en una reciente edición del programa 'Desmarcados', Mauro Cantoro habló sobre los señalamientos de que la Albiceleste es favorecida en esta Copa del Mundo.

El ‘Toro’ empezó hablando sobre cómo a muchos hinchas les molesta que Argentina siga en la competición y manifestó que quieren ver caer al vigente campeón. Además, recordó lo que se decía el año pasado y señaló que en el Mundial de Qatar se comentaba que Messi solo hacía goles de penal y que, en este partido, lo falló, pero volvió a aparecer.

"Duele que Argentina siga en carrera. A muchos les molesta. En el Mundial pasado decían que Messi solo hacía goles de penal. Hoy erró uno, pero terminó salvando a Argentina con una jugada. No fue su mejor partido, pero incluso cuando no juega bien, aparece y su equipo gana. Esa es la diferencia", fueron las primeras palabras del exjugador.

Además, complementó que antes el astro argentino peleaba contra Ronaldo y Neymar. Sin embargo, en la actualidad se encuentra tan vigente que compite con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

“Él (Messi) fue el mejor de todos en su época y hoy está peleando de vuelta con Mbappe y Haaland. Messi no va a terminar en la decadencia que terminó Cristiano”, fueron las duras palabras de Cantoro.

¿Cuándo juega Argentina contra Suiza por el Mundial 2026?

El encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se llevará a cabo este sábado 11 de julio y se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana).