Cristiano Ronaldo protagonizó desgarrador llanto tras ser eliminado en su último Mundial con Portugal

La selección de Portugal perdió 1-0 ante España y quedó eliminada del Mundial 2026. Derrota que no solo ha golpeado muy fuerte a todos los hinchas lusos, sino también a Cristiano Ronaldo, quien en la previa de este encuentro había declarado que este iba a ser su último mundial jugando con su país y que tras el pitazo final, protagonizó uno de los llantos más desgarradores.

Lamentablemente, Cristiano Ronaldo tuvo que despedirse con una derrota y, si bien se convirtió en el único futbolista en marcar en seis mundiales consecutivos con su doblete ante Uzbekistán, no podrá levantar el título de la Copa del Mundo.

Tras el pitazo final, se puede ver al delantero del Al-Nassr saludar a todos los fanáticos lusos que llegaron al estadio, mientras se agarraba la cara intentando comprender la situación. Luego, las cámaras se acercaron un poco más hacia él y detectaron que estaba llorando, con los ojos bastante rojos y aguantándose las ganas de no quebrarse más. Finalmente, siguió aplaudiendo a todos sus hinchas y se retiró a los camerinos.

Cristiano Ronaldo lloró tras la eliminación de Portugal.

Y así es como termina la historia de Cristiano Ronaldo con la Copa del Mundo. A sus 41 años, el luso llegó a convertir 11 tantos en las seis ediciones que disputó en este torneo. A continuación, podrás ver todos los goles que convirtió:

Mundial Alemania 2006 (1 gol)

Irán (Fase de grupos): Anotó su primer gol en un Mundial mediante un tiro penal en la victoria 2-0.

Mundial Sudáfrica 2010 (1 gol)

Corea del Norte (Fase de grupos): Marcó el sexto gol en la histórica goleada por 7-0 de Portugal.

Mundial Brasil 2014 (1 gol)

Ghana (Fase de grupos): Anotó el gol de la victoria por 2-1, aunque Portugal quedó eliminado en primera ronda por diferencia de goles.

Mundial Rusia 2018 (4 goles)

España (Fase de grupos): Firmó una actuación memorable con un hat-trick (tres goles) para el emocionante empate 3-3.

Marruecos (Fase de grupos): Anotó de cabeza el único gol del partido (1-0).

Mundial Qatar 2022 (1 gol)

Ghana (Fase de grupos): Marcó de penal en el debut (victoria 3-2), convirtiéndose en ese momento en el primero en anotar en 5 mundiales.

Mundial Norteamérica 2026 (3 goles)