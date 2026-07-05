- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
España vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver
Sigue aquí el partido España vs. Portugal EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
España y Portugal se enfrentan en partido por los octavos de final del Mundial 2026, este lunes 6 de julio, a partir de las 14:00 de Perú, 16:00 en Argentina y 21:00 del horario español, desde el Estadio Dallas. El partido será transmitido por DSports, DGO y Paramount, además se podrá ver en América Televisión en territorio peruano.
España vs. Portugal: previa del partido
La Furia Roja viene de imponerse sin contratiempos a Austria en dieciseisavos de final con un marcador de 3-0 y ahora espera volver a ganar para seguir en carrera en busca de su segunda estrella en los Mundiales.
Más allá de que el elenco español destaca por su juego colectivo, uno de sus principales baluartes es Lamine Yamal, figura del Barcelona que viene complicando a sus rivales gracias a su gambeta y velocidad.
Por su parte, el elenco lusitano sufrió más de la cuenta para eliminar a Croacia, al que venció por 2-1. Los dirigidos por Roberto Martínez no han convencido a lo largo de la campaña y afrontarán su reto más complicado en el certamen.
Cristiano Ronaldo ha convertido tres goles en el certamen y, en adelante, salvo que llegue a semifinales, este puede ser su último partido en una Copa del Mundo. ¿Será la despedida del Bicho de la fiesta máxima del fútbol?
España se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026
España vs. Portugal: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
- Portugal: 20.00 horas
- España: 21:00 horas
España vs. Portugal: dónde ver
- Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y TV 360
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+, RCN Televisión, Caracol TV, RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu y Radio Nacional de Colombia
- Chile: DSports, DGO y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, AUF TV y Canal 5
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX
- Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España y La 2 Cat
España vs. Portugal: pronóstico y cuotas de apuesta
España tiene un ligero favoritismo para ganarle a Portugal, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas:
|Casas
|España
|Empate
|Portugal
|Te Apuesto
|2.00
|3.45
|3.85
|Bet 365
|1.90
|3.60
|4.00
|Apuesta Total
|2.02
|3.64
|4.00
|Caliente
|1.94
|3.65
|3.95
|Betsson
|4.05
|3.65
|4.05
España vs. Portugal: últimos enfrentamientos
- Portugal 2-2 España (pen. 5-3) | Liga de Naciones 2025
- Portugal 0-1 España | Liga de Naciones 2022-23
- España 1-1 Portugal | Liga de Naciones 2022-23
- España 0-0 Portugal | Amistoso en 2021
- Portugal 0-0 España | Amistoso en 2020
España vs. Portugal: estadio
Estadio Dallas, Arlington
El partidazo entre España vs. Portugal se jugará en el Estadio Dallas, nombre asignado para el torneo al imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Este moderno recinto cuenta con una capacidad oficial de 80.000 espectadores.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00