España vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver

España y Portugal se enfrentan en partido por los octavos de final del Mundial 2026, este lunes 6 de julio, a partir de las 14:00 de Perú, 16:00 en Argentina y 21:00 del horario español, desde el Estadio Dallas. El partido será transmitido por DSports, DGO y Paramount, además se podrá ver en América Televisión en territorio peruano.

España vs. Portugal: previa del partido

La Furia Roja viene de imponerse sin contratiempos a Austria en dieciseisavos de final con un marcador de 3-0 y ahora espera volver a ganar para seguir en carrera en busca de su segunda estrella en los Mundiales.

Más allá de que el elenco español destaca por su juego colectivo, uno de sus principales baluartes es Lamine Yamal, figura del Barcelona que viene complicando a sus rivales gracias a su gambeta y velocidad.

Por su parte, el elenco lusitano sufrió más de la cuenta para eliminar a Croacia, al que venció por 2-1. Los dirigidos por Roberto Martínez no han convencido a lo largo de la campaña y afrontarán su reto más complicado en el certamen.

Cristiano Ronaldo ha convertido tres goles en el certamen y, en adelante, salvo que llegue a semifinales, este puede ser su último partido en una Copa del Mundo. ¿Será la despedida del Bicho de la fiesta máxima del fútbol?

España se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026

España vs. Portugal: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)

Portugal: 20.00 horas

España: 21:00 horas

España vs. Portugal: dónde ver

Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y TV 360

Argentina: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, RCN Televisión, Caracol TV, RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, AUF TV y Canal 5

Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX

Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España y La 2 Cat

España vs. Portugal: pronóstico y cuotas de apuesta

España tiene un ligero favoritismo para ganarle a Portugal, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas:

Casas España Empate Portugal Te Apuesto 2.00 3.45 3.85 Bet 365 1.90 3.60 4.00 Apuesta Total 2.02 3.64 4.00 Caliente 1.94 3.65 3.95 Betsson 4.05 3.65 4.05

España vs. Portugal: últimos enfrentamientos

Portugal 2-2 España (pen. 5-3) | Liga de Naciones 2025

Portugal 0-1 España | Liga de Naciones 2022-23

España 1-1 Portugal | Liga de Naciones 2022-23

España 0-0 Portugal | Amistoso en 2021

Portugal 0-0 España | Amistoso en 2020

España vs. Portugal: estadio

Estadio Dallas, Arlington

El partidazo entre España vs. Portugal se jugará en el Estadio Dallas, nombre asignado para el torneo al imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Este moderno recinto cuenta con una capacidad oficial de 80.000 espectadores.