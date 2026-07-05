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España vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver

Sigue aquí el partido España vs. Portugal EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

Wilfredo Inostroza
España y Portugal se enfrentan en octavos de final del Mundial 2026
España y Portugal se enfrentan en octavos de final del Mundial 2026 | Composición: LÍBERO
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España y Portugal se enfrentan en partido por los octavos de final del Mundial 2026, este lunes 6 de julio, a partir de las 14:00 de Perú, 16:00 en Argentina y 21:00 del horario español, desde el Estadio Dallas. El partido será transmitido por DSports, DGO y Paramount, además se podrá ver en América Televisión en territorio peruano.

Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

España vs. Portugal: previa del partido

La Furia Roja viene de imponerse sin contratiempos a Austria en dieciseisavos de final con un marcador de 3-0 y ahora espera volver a ganar para seguir en carrera en busca de su segunda estrella en los Mundiales.

Más allá de que el elenco español destaca por su juego colectivo, uno de sus principales baluartes es Lamine Yamal, figura del Barcelona que viene complicando a sus rivales gracias a su gambeta y velocidad.

Por su parte, el elenco lusitano sufrió más de la cuenta para eliminar a Croacia, al que venció por 2-1. Los dirigidos por Roberto Martínez no han convencido a lo largo de la campaña y afrontarán su reto más complicado en el certamen.

Cristiano Ronaldo ha convertido tres goles en el certamen y, en adelante, salvo que llegue a semifinales, este puede ser su último partido en una Copa del Mundo. ¿Será la despedida del Bicho de la fiesta máxima del fútbol?

España vs Portugal

España se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026

España vs. Portugal: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
  • Portugal: 20.00 horas
  • España: 21:00 horas

España vs. Portugal: dónde ver

  • Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y TV 360
  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y Flow Sports
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+, RCN Televisión, Caracol TV, RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu y Radio Nacional de Colombia
  • Chile: DSports, DGO y Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, AUF TV y Canal 5
  • Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX
  • Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España y La 2 Cat

España vs. Portugal: pronóstico y cuotas de apuesta

España tiene un ligero favoritismo para ganarle a Portugal, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas:

CasasEspañaEmpatePortugal
Te Apuesto2.003.453.85
Bet 3651.903.604.00
Apuesta Total2.023.644.00
Caliente1.943.653.95
Betsson4.053.654.05

España vs. Portugal: últimos enfrentamientos

  • Portugal 2-2 España (pen. 5-3) | Liga de Naciones 2025
  • Portugal 0-1 España | Liga de Naciones 2022-23
  • España 1-1 Portugal | Liga de Naciones 2022-23
  • España 0-0 Portugal | Amistoso en 2021
  • Portugal 0-0 España | Amistoso en 2020

España vs. Portugal: estadio

Estadio Dallas, Arlington

Estadio Dallas, Arlington

El partidazo entre España vs. Portugal se jugará en el Estadio Dallas, nombre asignado para el torneo al imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Este moderno recinto cuenta con una capacidad oficial de 80.000 espectadores.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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