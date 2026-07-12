La inesperada opinión de Xhaka sobre la expulsión de Embolo en el Argentina vs Suiza: "Las normas..."

Granit Xhaka, jugador y capitán de Suiza, se pronunció tras el partido ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El futbolista de 33 años habló sobre la derrota y eliminación de su equipo, así como de la expulsión de su compañero Breel Embolo, quien vio la tarjeta roja al minuto 72, tras la revisión previa del VAR por una supuesta falta en su contra.

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¿Qué dijo Xhaka sobre la expulsión de Embolo?

Consultado sobre la controvertida expulsión de Embolo, Xhaka expresó su fastidio por la decisión arbitral y señaló que ello cambió por completo el desenlace del partido. Sin embargo, asumió una postura madura sobre dicho incidente y reconoció que la decisión del árbitro portugués João Pinheiro forma parte de las reglas del fútbol.

“Las normas son las normas y no podemos cambiarlas. Sí, la tarjeta roja cambió todo. Creo que la tarjeta roja cambió nuestro partido, nuestro plan de juego, lo que teníamos desde el principio fue muy positivo y si pierdes por una decisión del árbitro es doloroso, pero fue su decisión, es difícil aceptarlo ahora después del partido”, manifestó.

La expulsión de Breel Embolo

Durante el segundo tiempo del partido entre Argentina y Suiza, el árbitro cobró una falta a favor del seleccionado europeo por una presunta jugada en contra del delantero Breel Embolo. En un principio, la decisión arbitral fue una amonestación para Leandro Paredes. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el juez João Pinheiro determinó que no existió infracción y expulsó al suizo por doble amonestación, además de anular la amarilla contra Paredes.

Akanji critica el arbitraje

Por su parte, Manuel Akanji, defensa de Suiza, criticó abiertamente el arbitraje en el partido ante la Albiceleste: “No soy de los que se quejan mucho, pero nunca antes había jugado un partido tan desigual, en el que todo se les concedía a ellos. Ni siquiera recibieron una tarjeta amarilla por simular una caída. Absolutamente nada”, sostuvo tras el compromiso.