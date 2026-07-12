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Senegal despide a su DT Pape Thiaw tras eliminación del Mundial 2026: "Los caminos se separan hoy"

La Federación de Senegal despidió a Pape Thiaw tras la eliminación del Mundial 2026. La decisión sorprendió por sus recientes éxitos.

Eduardo Chirinos
Pape Thiaw no continuará al mando de Senegal.
Pape Thiaw no continuará al mando de Senegal. | Foto: AFP
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La Selección de Senegal anunció este domingo el despido de su entrenador, Pape Thiaw, según un comunicado emitido por la Federación Nacional. La decisión se toma luego de que el equipo africano quedó eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando perdió por 3-2 ante su similar de Bélgica, pese a que venía ganando 2-0.

Nyland rompió en llanto tras la eliminación de Noruega.

PUEDES VER: El llanto de Nyland: Arquero de Noruega se quebró tras la eliminación del Mundial 2026

Senegal despide a su DT, Pape Thiaw

La Federación Senegalesa de Fútbol confirmó el despido de Pape Thiaw a través de una publicación en sus redes sociales, donde agradeció al estratega de 45 años por su trabajo en los últimos dos años al mando de la selección y le deseó éxitos en sus próximos proyectos.

"Gracias, Entrenador Pape Thiaw. Los caminos se separan hoy, pero los recuerdos y el legado que deja continuarán inspirando. Le deseamos pleno éxito en la continuación de su trayectoria. Gracias por todo, Entrenador.", publicó la Federación en su cuenta oficial de X. Cabe precisar que la destitución de Thiaw también alcanza a todo su comando técnico.

Senegal

Senegal despidió al DT Pape Thiaw tras la eliminación del Mundial 2026.

Pape Gueye pidió la salida de Thiaw

La salida de Pape Thiaw se produce tras las declaraciones del jugador senegalés Pape Gueye, quien anunció que no volverá a vestir la camiseta de su país mientras el hasta hoy entrenador y su comando técnico sigan al mando del equipo.

"Volveré para decirles algunas palabras sobre la eliminación en el Mundial 2026, pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección", publicó en su cuenta de Instagram tras la eliminación de Senegal.

Senegal en el Mundial 2026

De la mano de Pape Thiaw, Senegal llegó hasta los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En total, los Leones de Teranga disputaron 4 partidos, anotaron 10 goles y recibieron 9 en contra. Estuvieron cerca de quedar eliminados en fase de grupos tras las derrotas ante Francia (3-1) y Noruega (3-2).

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