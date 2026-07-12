Haaland rompe su silencio sobre amistad con Bellingham tras eliminación del Mundial 2026: "Es solo un..."

Se acabó el sueño mundialista para la selección de Noruega, que no pudo ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. Los 'Vikingos', quienes con su participación en la Copa del Mundo han ganado más seguidores en diversas partes del mundo, cayeron por 2-1 con un doblete del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham.

Tras el partido, uno de los futbolistas que mejor conoce a Bellingham en el deporte de élite es Erling Haaland, una de las revelaciones de este certamen, con quien compartió vestuario en la época en la que ambos militaban en el Borussia Dortmund. En conversación con los medios, Braut Haaland fue consultado sobre su amistad con el inglés y dejó comentarios sorpresivos.

“Quiero decir, Jude es un buen amigo. Pasamos dos años increíbles juntos en Dortmund, así que nos mantenemos en contacto constante, y es una persona realmente genial. Lo he dicho muchas veces, nos divertimos mucho juntos”, fueron las primeras palabras del ‘Androide’ sobre su excompañero de equipo.

Aunque aclaró que no está sorprendido por los dos goles que marcó y que dejaron fuera a su selección, pues lo considera uno de los mejores del mundo.

“Y no estoy sorprendido de que haya marcado dos goles hoy, y de su rendimiento de la manera en que juega. Lo único es que a veces, creo, recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles o algo así, y creo que realmente no se lo merece porque lo veo como uno de los mejores jugadores del mundo; es un mediocampista y aun así marca goles, y todavía logra driblar a todos los jugadores en el campo, así que esto es solo un elogio y aprecio por Jude. Creo que es increíble, e Inglaterra tiene suerte, y el Madrid tiene suerte, porque todos desean tener un jugador como Jude en su equipo”, sentenció.

Fueron compañeros de equipo en las temporadas 2020-2022

¿Cuándo juega Inglaterra - Argentina?

Tras superar a Noruega, Inglaterra deberá enfrentarse a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un encuentro programado para el miércoles 15 de julio, que se podrá seguir desde las 2.00 p. m.

¿Dónde ver Inglaterra - Argentina?

En Perú, el encuentro podrá seguirse por la señal de DirecTV y América TV. Además, estará disponible vía streaming a través de DGO, América TVGO, Paramount+ y Disney+.