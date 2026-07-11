Julián Álvarez anotó un golazo para poner el 2-1 de Argentina sobre Suiza en el suplementario

¡Argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026! Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, ambas selecciones se fueron a los suplementarios donde la Albiceleste logró romper la paridad primero por Julián Álvarez y después por Lautaro Martínez.

Alexis Mac Allister se encargó de abrir el marcador a los 10 minutos del primer tiempo, pero luego Ndoye puso la paridad sobre los 67’. Cuando se pensaba que los europeos tenían el partido controlado, Embolo fingió una falta y el árbitro decidió sacarle la segunda amarilla por simulación y dejó a su selección con 10 hombres.

Ya en el tiempo suplementario, Argentina se fue encima de Suiza con el objetivo de romper el marcador, pero en los primeros 15 no pudieron. Sin embargo, en la segunda mitad, la Albiceleste encontró los goles gracias a los tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La Araña anotó su primer tanto tras un espectacular remate desde fuera del área y sobre el final, Lautaro Martínez aprovechó una contra para sellar la victoria. De esta manera, Julián anotaría su primer gol en el Mundial, mientras que el Toro llegaría a su segunda conquista. Ahora, enfrentarán a Inglaterra.

¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 está pactado para este martes 15 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Atlanta Stadium. La transmisión estará a cargo del canal América TV y América TV GO para nuestro país, mientras que en Latinoamérica se verá vía DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.